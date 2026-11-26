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CORRIDA Virada Run Recife encerra inscrições nesta segunda-feira (30); prova terá percursos de 5 e 10 km Prova será realizada em 27 de dezembro, com largada às 5h30 no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife

Os corredores que planejam encerrar o calendário esportivo de 2026 participando da Virada Run Recife têm até a próxima segunda-feira (30) para realizar a inscrição pela internet.



Promovida pela Federação Pernambucana de Esportes (Fepe), a corrida será disputada em 27 de dezembro, um domingo, com largada marcada para as 5h30, no Terminal Marítimo de Passageiros (Armazém 7), no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A prova contará com trajetos de 5 km, com tempo limite de 1 hora, e 10 km, que possui tempo limite de 2 horas, reunindo desde iniciantes até competidores de alta performance.



No ato da inscrição, o público pode escolher entre diferentes opções de kits: do modelo básico, com número de peito, chip de cronometragem e seguro atleta, até pacotes com camisa, meias, mochila e copo térmico. O kit Premium, com jaqueta corta-vento, já está esgotado.

Premiação e pelotão de elite

A organização entregará troféus aos três primeiros colocados no geral (masculino e feminino) em ambas as distâncias, além de uma medalha adicional para os 25 melhores tempos de cada sexo nos 5 km e nos 10 km.



Todos os participantes que concluírem o percurso dentro do tempo regulamentar recebem a medalha oficial do evento.

Nos 5 km, haverá ainda premiação exclusiva com troféus para os três primeiros colocados (masculino e feminino) entre atletas com deficiência (PCD), divididos nas categorias cadeirantes, deficientes visuais e deficiência em membros inferiores.

Para o pelotão de elite, limitado a 30 vagas por distância, os atletas precisam comprovar índices obtidos em provas oficiais homologadas: tempos abaixo de 18 minutos (5 km) e 36 minutos (10 km) no masculino, e inferiores a 25 minutos (5 km) e 50 minutos (10 km) no feminino.

Serviço

Data da prova: Domingo, 27 de dezembro

Largada: 5h30

Local: Terminal Marítimo de Passageiros do Recife (Armazém 7) – Avenida Militar, Bairro do Recife

Percursos: 5 km (limite de 1h) e 10 km (limite de 2h)

Inscrições: Até 30 de novembro, pelo site oficial

Entrega dos kits: 22 e 23 de dezembro, das 9h às 18h, e 26 de dezembro, até as 12h, no Terminal Marítimo

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