PROGRAMAÇÃO Viradão do Sesc terá mais de 580 atividades gratuitas em Pernambuco Programação acontece entre 13 e 15 de março em unidades da instituição e espaços públicos

O Sesc Pernambuco realiza, entre os dias 13 e 15 de março, a quinta edição do Viradão, evento que reúne mais de 580 atividades voltadas ao público em diferentes cidades do estado.

A programação acontece nas unidades da instituição e em espaços públicos, com ações gratuitas nas áreas de saúde, cultura, lazer, esporte e empreendedorismo.

A expectativa é realizar cerca de 27 mil atendimentos ao longo dos três dias de programação.

Entre as atividades previstas estão oficinas formativas, shows, exibição de filmes, torneios esportivos, feiras criativas, orientações de bem-estar, vacinação e serviços de saúde.

“É uma agenda robusta, pensada para todas as idades e voltada para reforçar o compromisso do Sesc com a qualidade de vida social”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac em Pernambuco.

No Recife, unidades como Sesc Casa Amarela, Sesc Santo Amaro e Sesc Santa Rita receberão atividades que incluem contação de histórias, testes rápidos de saúde, orientações sobre combate à dengue, sessões de cinema, apresentações culturais e desafios esportivos.

Parte da programação também será realizada em espaços públicos, como a Rua da Aurora, no centro da capital, com música, intervenções circenses, serviços de saúde bucal e feirinha de empreendedores.

O Viradão também terá atividades em municípios da Região Metropolitana e da Zona da Mata. Em Jaboatão dos Guararapes, o Sesc Piedade promove oficinas, maratona de hidroginástica, passeio ciclístico e atividades recreativas para famílias.

O Cine Teatro Samuel Campelo, no Centro de Jaboatão, terá sessões de cinema com ingressos solidários mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Em São Lourenço da Mata, a programação inclui ações de saúde e bem-estar, shows musicais, corrida festiva e campeonato de futebol.

Já em Goiana, o Sesc Ler promove oficinas, atividades esportivas, recreação para famílias e uma edição especial do Sesc Lazer.

No Litoral Sul, o Hotel Sesc Guadalupe também participa da programação com vacinação, apresentações culturais, maratona de cinema, feira de artesanato e trilha ecológica com marisqueiras da comunidade de Aver o Mar.

A programação completa do evento pode ser consultada no site do Sesc.

Com informações da assessoria de imprensa

