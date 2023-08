Viral: crocodilos emergem de buraco em calçada na Índia; confira o vídeo

A- A+

Um vídeo de crocodilos emergindo do solo viralizou esta semana. Na filmagem, é possível observar três animais ,que fazem parte dos maiores répteis do mundo, saindo do chão. A situação inusitada aconteceu na Índia.

De acordo com moradores locais, os crocodilos foram encontrados por três homens que ouviram barulhos na calçada. Os animais estavam tentando emergir sozinhos.

Dois homens aparecem no vídeo com equipamento adequado para contenção da mandíbula do predador, tentando capturar o primeiro crocodilo que está saindo do chão. Enquanto isso, o segundo animal sai do buraco e tenta avançar na pessoa que está gravando o vídeo.

O terceiro crocodilo se mantém escondido e é difícil tentar identificá-lo durante o vídeo, por conta da sua capacidade de camuflagem.

Os animais foram retirados da área pelas autoridades responsáveis do país.



Confira o vídeo:



