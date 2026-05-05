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Tecnologia Viraram amigos? Cachorro viraliza ao "encarar" cão robô com IA em rua de Londres; vídeo Cena gravada em Holland Park mostra o animal real confuso diante de um robô quadrúpede; cena reacendeu debates sobre o avanço da robótica no cotidiano

Um encontro improvável entre um cachorro de verdade e um cão robô com inteligência artificial transformou um passeio comum em uma das cenas que conquistou as redes sociais nos últimos dias. O caso viralizou após imagens mostrarem a reação perplexa de um cachorro preto e branco ao se deparar com um robô quadrúpede em Holland Park, bairro nobre da zona oeste de Londres.

No vídeo, o animal observa com cautela o “intruso” branco e motorizado, mantendo distância enquanto late e abana o rabo, em uma mistura de curiosidade e desconfiança. Com as orelhas erguidas e preso à guia segurada pelo tutor, ele se aproxima e recua repetidamente diante da máquina, claramente sem entender o que está vendo.

Assista:

Em determinado momento, o robô se ergue sobre as patas traseiras e avança de forma cambaleante, aumentando ainda mais a confusão do cão, que reage com latidos insistentes e até assume a clássica posição de convite para brincar, com o corpo inclinado para frente.

A pessoa responsável pela gravação narra a cena com humor. “O cachorro vê o futuro e fica tipo ‘não’. Isso é hilário”, comenta. Em seguida, acrescenta: “Ele está tipo ‘o que está acontecendo? Você está em quatro patas, mas isso não deveria estar acontecendo’”.

O que é o cachorro robô

O modelo visto nas imagens é o Go2 AIR Robotic Dog, fabricado pela empresa chinesa Unitree Robotics, segundo o Daily Mail. O equipamento custa cerca de £ 2 mil e é descrito pela fabricante como um “robô quadrúpede biônico inteligente avançado”, projetado para executar movimentos complexos e interagir com humanos.

Entre suas funções estão andar de cabeça para baixo, rolar lateralmente de forma adaptativa e escalar obstáculos. Para isso, utiliza sensores 4D LIDAR L1, sistema de sensoriamento remoto que usa a luz refletida para criar mapas em 3D do ambiente ao redor.

O robô também reconhece vozes humanas e pode responder a comandos e perguntas, como pedidos para tirar fotos. Uma câmera com lente ultra grande angular instalada na região equivalente ao rosto do animal registra imagens em alta definição, que podem ser acompanhadas em tempo real por meio de um aplicativo no celular.

Segundo a empresa, o dispositivo também utiliza um modelo de linguagem amplo, uma forma de inteligência artificial treinada com grandes volumes de texto e áudio para responder de forma semelhante à humana. O sistema ainda coleta informações para aprender características específicas do usuário e se tornar seu “amigo mais próximo”, embora não esteja claro exatamente quais dados pessoais são utilizados nesse processo.

Apesar da proposta futurista, há limitações práticas: o equipamento não é à prova d’água, o que impede passeios sob chuva, e sua bateria dura entre uma e duas horas.

Expansão da robótica e episódios recentes

Com quatro patas e mobilidade semelhante à de um animal, o Go2 lembra o robô Spot, criado pela empresa americana Boston Dynamics. A Unitree, sediada em Hangzhou, na China, é hoje uma das principais empresas do setor de robótica e também desenvolveu o humanoide Unitree G1.

Esse robô pesa 35 quilos, mede 1,32 metro e possui 23 graus de liberdade nas articulações, o que lhe garante ampla mobilidade. Equipado com sensor LiDAR 3D e câmera de profundidade, ele é considerado um dos robôs humanoides mais avançados disponíveis comercialmente.

A presença crescente dessas máquinas também tem gerado episódios inusitados — e até preocupantes. Em março, um caso viralizou na província de Shaanxi, na China, após um menino ser atingido no rosto por um robô fora de controle.

No fim do ano passado, outro robô chamou atenção ao chutar um homem na virilha ao imitar seus movimentos. Já em novembro, uma máquina programada para cozinhar um refogado acabou derrubando a comida no chão e escorregando na própria bagunça.

Entre sustos e cenas cômicas, o encontro entre o cachorro londrino e seu “primo” robótico acabou resumindo um sentimento cada vez mais comum diante da tecnologia: curiosidade, fascínio e uma boa dose de desconfiança.

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