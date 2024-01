Virgens de Bairro Novo: inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (15)

A- A+

O tradicional desfile das Virgens de Bairro Novo abre inscrições para a 69º edição a partir desta segunda-feira (15). Os interessados devem se dirigir ao Hotel Costeiro (Beira Mar de Olinda), de segunda a sexta, das 20h às 22h30 até o dia 2 de fevereiro. A taxa de inscrição custa R$50,00 e dá direito a camisa do bloco, crachá, café da manhã e a oito latas de cerveja que serão entregues no dia do evento.

O desfile sairá pelas ruas de Bairro Novo em sua 69° edição no domingo, 4 de fevereiro, logo após o julgamento das Virgens que será realizado na Praça 12 de Março. O julgamento é dividido em sete categorias, com premiação ao primeiro lugar de um troféu e um prêmio de R$ 500, são elas: grupo, luxo, originalidade, destaque, tímida, sapeca e mais malamanhada.

A categoria “Grupo” estará sujeita a inscrição de, pelo menos, três grupos compostos por, no mínimo, seis componentes cada. “Vamos deixar as inscrições da categoria grupo mais para os últimos dias, pois quase nunca obtemos o número de candidatos suficientes para competir. Caso não haja esse mínimo, não haverá premiação nessa categoria”, explicou o presidente do bloco, Roberto Feitosa à Folha.

Este ano, as Virgens do Bairro Novo homenageiam o cantor Chico Science. “Teremos um trio só para homenagear Chico, uma referência para nossa cultura. Entramos em contato com sua filha e vamos alinhar como será a reverência ao artista, mas ele é o escolhido do ano para ser homenageado”, completou Roberto. Além disso, o bloco faz campanha contra o racismo e a misoginia, promovendo uma ação com panfletagem e distribuição de leques alusivos à ação.





