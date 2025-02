A- A+

OLINDA Brigas durante Virgens do Bairro Novo resultam em espancamento e 29 pessoas na delegacia Em nota, a PMPE afirmou que as Forças de Segurança estiveram presentes no bloco com efetivo empregado nos principais acessos

Cenas de agressão foram registradas por moradores e transeuntes nos principais acessos do tradicional Bloco Virgens do Bairro Novo, em Olinda, neste domingo (23). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), 29 pessoas foram levadas à Delegacia do Varadouro, incluindo menores de idade.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver a confusão que se instalou nas ruas de Casa Caiada e Bairro Novo, com vários grupos correndo. Duas pessoas foram agredidas com chutes e pisões.

Em nota, a PMPE afirmou que as Forças de Segurança estiveram presentes no bloco com efetivo empregado nos principais acessos. A Polícia Militar, por meio do 1º BPM, atuou no confronto.

"Na Delegacia, um suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, após ser reconhecido em imagens agredindo uma das vítimas. Também foram registrados 25 TCOs (Termos Circunstanciado de Ocorrência) e 3 BOCs (Boletins de Ocorrência) por perturbação de sossego, envolvendo menores", diz a nota.

Ainda de acordo com a nota, a Secretaria de Defesa Social segue reforçando o efetivo empregado nas festividades pré-carnavalescas, em todo o Estado.

"O policiamento no terreno contou com apoio das imagens de drones e das aeronaves do Grupo Tático Aéreo (GTA) que seguem atuando preventiva e repressivamente em brigas e confusões", finaliza.

Veja também