A- A+

Carnaval 2026 Virgens do Bairro Novo sairá mais cedo em 2026 com Michele Andrade, Flay e Kelvis Duran Tradicional de Olinda, bloco completa 73 anos de história

O tradicional bloco olindense Virgens do Bairro Novo vai sair mais cedo no Carnaval 2026. O desfile acontece no dia 1º de fevereiro, um domingo antes da data habitual, a partir das 9h. A concentração será na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Novo.

Estão na programação: Michele Andrade, Flay, André Marreta, Kelvis Duran, Banda Y9, Banda Tentação, Banda É Farra, Asas da América, Jefferson Rouche, Renatto Pires, Som da Terra, Everton Freitas e Allan Dibôa.

Este ano, o bloco completa 73 anos de história. Para celebrar, serão 12 trios elétricos com programação que aposta na diversidade de ritmos do Carnaval pernambucano.

Segurança

A mudança na data de saída do bloco foi definida como medida de segurança, para evitar a sobreposição com outros grandes eventos realizados na semana que antecede a abertura oficial do Carnaval de Olinda.

Para o desfile, estão previstos cerca de 700 policiais, 200 seguranças no cordão de isolamento e 10 ambulâncias ao longo do percurso.

Inscrições

As inscrições para o Concurso das Virgens do Bairro Novo já começaram e seguem até o próximo dia 30. Os interessados podem se inscrecer no Hotel Costeiro, na Avenida Beira Mar de Olinda, de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h. As inscrições custam R$ 50.

Os inscritos recebem camisa, copo, crachá e uma caixa de cerveja, a ser entregue durante o Café da Manhã Oficial do bloco. O concurso contempla oito categorias:



- Luxo,

- Originalidade,

- Grupo,

- Destaque,

- Mais Pura,

- Mais Malamanhada,

- Mais Tímida e

- Mais Sapeca.

A premiação e o julgamento acontecem na Praça 12 de Março. Os primeiros e segundos colocados das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e Grupo recebem troféu e R$ 1.000. Nas demais categorias, o prêmio é o troféu e o valor de R$ 500. Ao todo, serão distribuídos R$ 12 mil em prêmios.

Virgens do Bairro Novo

Tudo começou em 1953, quando um grupo de rapazes da sociedade olindense resolveu promover, durante o período carnavalesco, um jogo de futebol à fantasia.

Na época, as fantasias eram confeccionadas em papel crepon pelos próprios participantes. O local escolhido para a partida “desfile” foi a praia do Farol, sendo transferido, nos anos seguintes, para a praia de Bairro Novo.

Já no segundo ano, as “virgens” começaram a contar com a ajuda de suas mães, irmãs e namoradas, que, além de emprestarem as roupas, ainda ajudavam na preparação.

Veja também