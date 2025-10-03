Virginia Fonseca: é seguro fazer bike ergométrica na sauna? Entenda

A- A+

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens em que aparece utilizando uma bicicleta ergométrica dentro de uma sauna. A cena aconteceu durante sua viagem a Madri, na Espanha.

A prática é segura?

De acordo com o cardiologista Aezio Magalhães, especialista em medicina do esporte do Vita Ortopedia e Fisioterapia do Grupo Fleury, a nova tendência de combinar sauna e bicicleta ergométrica pode trazer alguns riscos para a saúde.

— A sauna, por ser um ambiente quente, induz a vasodilatação dos vasos sanguíneos, o que faz com que a pressão caia. Isso já acontece só por conta do exercício físico, por isso, os dois combinados potencializam esse efeito — explica.

Como consequência, isso pode causar uma queda brusca da pressão, seguida por tonturas, e pode levar até mesmo a um eventual desmaio, segundo ele. Além disso, outro efeito do calor, junto à movimentação intensa produzida pela bicicleta ergométrica, também pode levar à desidratação, pois tanto o exercício quanto o calor fazem com que o corpo libere água através do suor (mecanismo natural que permite que o corpo se resfrie). A desidratação, por sua vez, pode levar a quadros de confusão mental e tontura.



Como intensificar o treino na bike ergométrica de forma segura?

Para quem quer fazer um treino aeróbico na bicicleta ergométrica, ao mesmo tempo intenso e seguro, a melhor opção é variar a carga da bike e também a intensidade das pedaladas.

— Você pode ter períodos com cargas mais pesadas, combinado com acelerar as pernas mais rápido. Outra dica é aumentar o tempo de exercício, começar com 20 minutos, depois ir para 30, e assim sucessivamente — orienta Magalhães.

Quando usar uma sauna?

O cardiologista ressalta que as evidências científicas apontam que os melhores benefícios estão em utilizar a sauna após a realização de exercícios aeróbicos, como a bicicleta ergométrica.

— Depois que você treinou, ficar exposto ao calor tem benefícios. Melhora a recuperação muscular, diminui a inflamação e reduz o estresse do corpo — afirma.

