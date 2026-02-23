A- A+

Saúde Virginia reclama de ter acordado pior após cochilo; quanto tempo deve durar e quem deve evitar? Especialistas indicam que adultos tenham entre 7 a 9 horas de sono diárias

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou em suas redes sociais que decidiu tirar um cochilo após acordar cansada nesta segunda-feira (23). No entanto, o período de descanso não teve o efeito esperado.

"Acordei pior do que dormi. Estou mal, grupo", escreveu.

Qual a duração ideal de uma soneca e quem deve evitá-la?

Pablo Ferrero, especialista em sono, enfatiza a importância de uma boa noite de sono para evitar cochilos.

"A NASA recomenda um cochilo de 26 minutos. A realidade é que, se você dormir mais de 15 ou 20 minutos, acorda grogue", disse.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, ele esclarece que tirar sonecas não é aconselhável para pessoas com insônia.

"Se o seu modo de agir é dormir mal e se recuperar durante uma soneca, não é a coisa mais benéfica a se fazer", aponta.

Quantas horas devemos dormir?

O especialista em sono explicou que devemos dormir entre 7 e 9 horas a partir da idade adulta. No entanto, também Ferrero afirma que cada pessoa tem suas próprias necessidades específicas.

"Não é só a quantidade que importa, mas também a qualidade. Você não pode dormir quatro horas e esperar que sejam horas de sono de qualidade. O corpo compensa o cortisol e gera estresse para que você consiga se manter acordado. Quando você dorme mal, dois hormônios se alteram: um aumenta a fome e o outro diminui a sensação de saciedade, por isso você ganha peso se não dorme bem."

