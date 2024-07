A- A+

VÍRUS Vírus cerebral incurável Nipah mata adolescente de 14 anos na Índia um dia após diagnóstico Pelo menos 60 pessoas estão em isolamento após contato com o menino; A doença está na lista da OMS de patógenos com potencial epidêmico

Um jovem de 14 anos morreu na Índia infectado com o vírus Nipah, segundo as autoridades de saúde do país. O adolescente morreu neste domingo, apenas um dia após ser diagnosticado com a doença mortal que ataca o cérebro e pode ser transmitida para pessoas próximas do infectado.

Segundo a imprensa local, os moradores da região foram aconselhados a usar máscara em locais públicos. A ministra da Saúde de Kerala, Veena George, disse que o menino era da cidade de Pandikkad e que todos que entraram em contato com ele foram isolados e testados.

Em janeiro deste ano, um homem morreu por contaminação de vírus Nipah após beber um suco de tâmaras que não havia passado por preparo especializado em Bangladesh, no sul da Ásia.

Identificado pela primeira vez em 1999, o vírus é transmitido para seres humanos através da ingestão de alimentos contaminados ou pelo contato com fluídos corporais de morcegos, porcos ou de pessoas infectadas.

O que é o vírus Nipah?

O nome Nipah, vem da vila malaia onde o vírus foi isolado. O patógeno pertence à família dos paramixovírus, a mesma da qual fazem parte os causadores da caxumba e do sarampo.

Sintomas da contaminação pelo vírus Nipah

Dentre os sintomas da infecção estão dores de cabeça, dificuldade para respirar, tosse, febre e possibilidade de inchaço cerebral. Em 2023, cerca de 10 pessoas morreram pelo Nipah no país, de um total de 14 infectados.

O número é o maior em sete anos, segundo o IEDCR. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa de letalidade pelo vírus varia entre 40% e 75%.

Qual é o tratamento para o vírus Nipah?

Quando foi descoberto, o Nipah afetava agricultores e animais na Malásia. Mais de 160 morreram pelo vírus em Bangladesh; surtos foram registrados também em Singapura e na Índia. Não existem tratamentos ou vacinas para o vírus.

