A- A+

SAÚDE Vírus Nipah: por que ele é chamado de "novo" se existe desde 1999? Entenda a história Os morcegos hospedeiros do microrganismo são encontrados em toda a Ásia e no Pacífico Sul

Após o anúncio do surto do vírus Nipah (NiV) na Índia, o microrganismo passou a ser chamado de "novo". No entanto, ele é conhecido por pesquisadores e cientistas desde 1999.



O vírus Nipah (NiV) circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus que se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido a outros animais e a humanos por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre as pessoas.

Quando o indivíduo é infectado, o Nipah se manifesta de diferentes formas, desde o desenvolvimento de doenças respiratórias até encefalites (inflamação no cérebro) fatais, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os morcegos hospedeiros do vírus, no entanto, são encontrados em toda a Ásia e no Pacífico Sul, incluindo Camboja, Gana, Indonésia, Madagascar, Filipinas, Tailândia e na Austrália.

No primeiro surto identificado, há quase 30 anos, a contaminação ocorreu pelo consumo de porcos doentes. Em surtos em Bangladesh e na Índia, o consumo de frutas ou produtos de frutas contaminados com urina ou saliva dos morcegos foi considerado a fonte mais provável de infecção.





Já a transmissão entre humanos foi relatada entre familiares e cuidadores de pacientes contaminados por meio do contato próximo com as secreções e excreções das pessoas. No surto indiano de 2001, por exemplo, 75% dos casos ocorreram entre funcionários ou visitantes de um hospital.

De 2001 a 2008, cerca de metade dos casos relatados em Bangladesh foram devido à transmissão de humano para humano por meio da prestação de cuidados a pacientes infectados. E pelo menos duas pessoas são infectadas na Índia com o vírus anualmente desde a descoberta do microrganismo. Ou seja, o vírus Nipah não é novo, mas atualmente está ocorrendo um novo surto.

Alerta do Ministério da Saúde

Segundo o Ministério da Saúde, o risco do vírus chegar ao país é baixo. O surto recente registrado na Índia teve dois casos confirmados, ambos entre profissionais de saúde, e nenhuma evidência de disseminação internacional ou risco para a população brasileira.

"Diante do cenário atual, não há qualquer indicação de risco para a população brasileira. As autoridades de saúde seguem em monitoramento contínuo, em alinhamento com organismos internacionais", afirmou a pasta.

Ainda, de acordo com a nota, o país mantém protocolos permanentes de vigilância e resposta a agentes altamente patogênicos, em articulação com instituições de referência como o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além da participação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).

A Organização Mundial da Saúde também afirmou que há baixo risco de propagação do vírus e que não recomenda restrições a viagens ou comércio à Índia após as confirmações de casos do vírus Nipah. Entretanto, o órgão classifica o vírus como prioritário devido à sua capacidade de desencadear uma epidemia.

Veja também