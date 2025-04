Vírus que provocou a morte da esposa de Gene Hackman mata mais 3 pessoas na Califórnia

A- A+

O vírus que matou a esposa de Gene Hackman, Betsy Hackman, fez outras três vítimas em uma uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

O casal foi encontrado morto em casa no último dia 26 de fevereiro, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. A autópsia revelou que Betsy morreu em decorrência de síndrome pulmonar causada por um hantavírus.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos EUA, a contaminação por hantavírus se dá por meio do contato com roedores, como ratos e camundongos, especialmente quando há exposição a urina, fezes e saliva desses animais. Mais raramente, o vírus também pode ser transmitido por mordida ou arranhão de um roedor infectado.

Os novos casos fatais ocorreram na cidade de Mammoth Lakes, localizada a cerca de 530 km a leste de São Francisco.







Tom Boo, oficial de saúde pública do condado de Mono, descreveu o caso mais recente como “trágico e alarmante”. Segundo ele, não há ainda certeza sobre como aconteceu a infecção.

Boo acrescentou que nenhuma das três vítimas esteve envolvida em atividades tradicionalmente associadas à exposição ao hantavírus, sugerindo que “podem ter sido expostos durante atividades cotidianas normais, seja em casa ou no trabalho”.

O representante alertou para a necessidade de tomar cuidados com o contato com roedores dentro de casa, principalmente com seus resíduos.

Segundo o CDC, os sintomas da infecção por hantavírus geralmente aparecem entre uma e oito semanas após o contato com um roedor infectado. Os sinais iniciais incluem fadiga, febre e dores musculares. Cerca de metade dos pacientes também apresenta dor de cabeça, tontura, calafrios e dor abdominal.

Entre quatro e dez dias após o início da doença, surgem os sintomas tardios, como tosse e dificuldade respiratória.

Segundo especialistas, outras recomendações incluem fechar qualquer buraco em casa que seja maior que a largura de um lápis, guardar comida apenas em locais bem fechados e nunca aspirar nem varrer fezes de roedores.

O modo certo de fazer a limpeza é arejar o local por ao menos 30 minutos, em seguida borrifar spray desinfetante nas fezes e limpar com um pano. Tudo isso deve ser feito usando luvas e uma máscara facial N-95.

