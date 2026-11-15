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ENEM 2026 Vírus, termodinâmica e geometria espacial: veja o que deve cair no segundo dia do Enem Levantamento da plataforma SAS Educação, que analisou todas as questões entre 2009 e 2025, mostra os conteúdos mais comuns da prova e que são boas apostas para este domingo

Um levantamento da plataforma SAS Educação analisou todas as questões do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) entre 2009 e 2025 e conseguiu apontar de forma estatística os conteúdos que mais são cobrados em Matemática e Ciências da Natureza.

Abaixo, os dados mostram uma boa aposta do que deve aparecer entre as 90 questões deste segundo dia do Enem. Na prova de matemática, os conteúdos de proporcionalidade e estatística caem com maior frequência. Já em Biologia são comuns itens sobre desequilíbrio em ecossistemas e doenças causadas por vírus. Calorimetria e funções orgânicas foram os conteúdos mais frequentes ao longo dos anos em Física e Química, respectivamente.

Ciências da Natureza

Biologia - 551 itens

Desequilíbrio em ecossistemas: 64 (11,62%)

Doenças causadas por vírus (viroses): 23 (4,17%)

DNA – material genético e genética do funcionamento dos genes: 22 (3,99%)

Bioquímica: 18 (3,27%)

Biologia celular: 18 (3,27%)

Ciclos biogeoquímicos: 17 (3,09%)

Relações ecológicas: 16 (2,90%)

Cadeias e teias alimentares: 15 (2,72%)

Doenças causadas por protozoários (protozooses): 13 (2,36%)

Doenças causadas por bactérias (bacterioses): 12 (2,18%)

Relações Interespecíficas: 12 (2,18%)

Saúde: 12 (2,18%)

Física - 482 itens

Calorimetria: 36 (7,47%)

Circuitos Elétricos: 32 (6,64%)

Termodinâmica: 24 (4,98%)

Forças e movimento: 24 (4,98%)

Consumo de energia elétrica: 17 (3,53%)

Reflexão e Refração: 15 (3,11%)

Trabalho, energia e os teoremas: 13 (2,70%)

Propriedades Físicas do Som: 13 (2,70%)

Aplicações das Propriedades das Ondas: 13 (2,70%)

Lançamento Vertical, Horizontal e Oblíquo: 11 (2,28%)

Química - 599 itens

Funções orgânicas: 36 (6,01%)

Reações orgânicas: 28 (4,67%)

Aplicações da Cinética Química: 25 (4,17%)

Pilhas: 19 (3,17%)

Processos de separação de misturas: 19 (3,17%)

Tecnologias Ambientais: 18 (3,01%)

Controle de Poluição: 17 (2,84%)

Concentração de soluções: 17 (2,84%)

Poluição da Água: 16 (2,67%)

Tipos de Reações Químicas: 15 (2,50%)

Matemática - 1.507 itens

Proporcionalidade Direta e Indireta: 223 (14,80%)

Estatística: 190 (12,61%)

Geometria Plana: 111 (7,37%)

Geometria Espacial: 99 (6,57%)

Probabilidade: 83 (5,51%)

Funções: 81 (5,37%)

Razão: 57 (3,78%)

Volume: 56 (3,72%)

Análise combinatória: 56 (3,72%)

Unidades de medida: 49 (3,25%)

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