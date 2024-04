A- A+

Visa Visa amplia lucro para US$ 4,7 bilhões no 2º trimestre fiscal Já a receita líquida foi de US$ 8,8 bilhões no período, também 10% maior na mesma base comparativa

A Visa informou lucro líquido de US$ 4,7 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024, 10% maior que o de igual período em 2023. O resultado corresponde a lucro por ação de US$ 2,51 - acima dos US$ 2,44 esperados por analistas ouvidos pela FactSet.

Já a receita líquida foi de US$ 8,8 bilhões no período, também 10% maior na mesma base comparativa.

Entre as métricas que a Visa destaca como "business drivers", o crescimento anual no volume de pagamentos foi de 8%; o de volumes transfronteiriços foi de 16% e de transações processadas, de 11%.

"Continuaremos focados nos trilhões de dólares em oportunidades em pagamentos de consumidor e em novos fluxos, e em continuar a aprofundar as nossas parcerias com clientes em todo o mundo", comentou o CEO Ryan McInerney no comunicado de divulgação de resultados.

Após a publicação, a ação da Visa subia 3,24% no after hours em Nova York às 17h21 (de Brasília).

Veja também

Congresso Obra de Maria promove Pentecostes da Paz em Assis, na Itália, entre os dias 17 e 19 de maio