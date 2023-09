A- A+

internacional Visita de Kim à Rússia se estenderá por mais alguns dias, anuncia Kremlin Durante encontro, presidente aceitou "com prazer" convite do norte-coreano para visitar seu país

A visita do líder norte-coreano, Kim Jong-un, à Rússia, que começou na terça-feira (12), continuará por “mais alguns dias”, anunciou nesta quinta-feira (14) o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sem dar mais detalhes. Peskov disse ainda que Putin aceitou “com prazer” o convite de Kim para visitar a Coreia do Norte.

Durante a visita do líder norte-coreano ao Extremo Oriente russo, Putin e Kim trocaram fuzis. O russo também presenteou o líder norte-coreano com “uma luva de um traje espacial que esteve no espaço diversas vezes”, segundo Peskov.

"Putin deu (a Kim) um rifle de nossa produção da mais alta qualidade. Por sua vez, ele também recebeu um rifle de fabricação norte-coreana" afirmou o porta-voz.

Os presentes são altamente simbólicos num momento em que os Estados Unidos suspeitam que a Rússia quer chegar a um acordo com Pyongyang para fornecer armas a Moscou para apoiar sua operação na Ucrânia.

Kim realiza uma visita ao distante oriente russo, no momento em que Moscou procura fortalecer suas alianças com governantes de outros países isolados. A Rússia tornou-se um pária para o Ocidente após invadir a Ucrânia no ano passado, e busca fortalecer suas alianças com outros países isolados.

