Realeza Visita de príncipe William joga volêi na praia de Copacabana em visita ao Rio de Janeiro Esquema de segurança é reforçado e chama atenção de quem passa pela Princesinha do Mar

O primeiro dia de compromissos do príncipe William no Rio de Janeiro foi pelos principais pontos turísticos. Depois do Pão de Açúcar e do estádio do Maracanã, seu destino foi a Praia de Copacabana.

Na Princesinha do Mar, um forte esquema de policiamento foi instalado na altura do Posto 2: com uma viatura da Polícia Federal até no meio da areia, com agentes usando binóculos, por exemplo, a grande quantidade de agentes chamava a atenção.

Ao menos nove viaturas estavam estacionadas lado a lado na calçada que divide a Avenida Atlântica, entre Polícia Militar, Guarda Municipal e o programa Rio +Seguro. Já na entrada para a areia, uma tenda da Guarda Municipal foi instalada ao lado de duas viaturas da PM.

Na semana que antecedeu a chegada de William ao Rio, uma visita técnica — comandada pelo Consulado Britânico — contou com integrantes da Met Police (polícia de Londres), da segurança do Palácio de Kensington (residência oficial, onde moram William e Kate Middleton, sua mulher) e da guarda pessoal do príncipe, assim como da Polícia Federal brasileira.

Ali, foram definidos detalhes finais sobre a visita desta segunda-feira. Com o perímetro do local com acesso restrito, foram exigidos os nomes de quem participaria do evento.

