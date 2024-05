A- A+

fé Relíquia do beato Carlo Acutis chega a Pernambuco, e visitação será aberta neste sábado (25); veja Fios de cabelo do jovem beato estarão expostos na Paróquia São João Paulo II, na sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata

A partir do próximo sábado (25), os fiéis em Pernambuco poderão ver uma relíquia do beato Carlo Acutis, conhecido popularmente como “padroeiro da internet” e “santo blogueiro”. Fios de cabelo do jovem, que morreu em 2006 e foi beatificado em 2020, foram entregues à Comunidade Obra de Maria e ficarão expostos na Paróquia São João Paulo II, que fica na sede da entidade, em São Lourenço da Mata. Os itens chegaram ao Recife na noite desta terça-feira (21).

Fragmento chegou ao Recife na noite desta terça-feira | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O fragmento foi entregue pela mãe de Carlo Acutis, Antônia Salzano Acutis, na ocasião em que fez um testemunho no Pentecostes da Paz, na Itália, no último domingo (20). O fragmento foi recebido pelo fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa.



Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, e Antonia Salzano Acutis | Foto: Leusa Santos/FolhaPE

Carlo Acutis morreu vítima de leucemia, aos 15 anos. Foi beatificado após o Vaticano reconhecer como milagre a cura de uma criança no Mato Grosso do Sul, em 2010. A criança sofria de um problema grave no pâncreas e, segundo a família, teria se curado após o avô tocar as roupas de Acutis, que estão expostas na paróquia de Campo Grande.

A visitação para o público será feita aos sábados, das 15h às 20h, e aos domingos, das 8h às 12h, mas depois esse horário poderá ser ampliado, a depender da demanda dos fiéis.



Relíquia é constituída de fios de cabelo de Carlo Acutis | Foto: divulgação

Ele ressaltou da grande importância que o jovem beato tem no catolicismo jovem. “A maioria de nossos missionários que moram aqui são jovens e eles têm uma admiração muito grande pelo beato Carlo Acutis, por eles se identificarem com o jeito simples dele. Estamos felizes”, afirmou.

Tipos de relíquias

Segundo a Igreja Católica, relíquias de primeiro grau são fragmentos do corpo de um santo ou beato, que podem ser cabelos, ossos etc. As relíquias se dividem em primeiro, segundo e terceiro graus. As de segundo grau são objetos de uso pessoal e as de terceiro grau são relativas a um objeto que tenha tocado o corpo do santo ou beato.



Trajetória

Carlo Acutis nasceu na Inglaterra, no dia 3 de maio de 1991, mas viveu com a família em Milão, na Itália. Desde pequeno sempre manifestou interesse por questões espirituais e de ajuda ao próximo. Com o passar dos anos, adquiriu habilidades em tecnologia e resolveu criar um blog (www.carloacutis.com), no qual catalogou 136 milagres eucarísticos, além de vários acontecimentos históricos no âmbito da Igreja Católica.

Ele fazia evangelização através do blog, participava de missas diárias e era muito focado na rotina de orações e caridade. “Quando ele encontrava as pessoas na rua, comprava comida, cobertores, era um jovem muito sensível à situação vulnerável das pessoas que ele encontrava pelo caminho”, disse o padre José Júnior.



As informações foram transformadas em uma exposição, que já percorreu, segundo informações do blog, centenas de paróquias de todo o mundo, incluindo os santuários de Fátima (Portugal), Lourdes (França), Guadalupe (México), entre outros. Através do blog de Carlo Acutis é possível fazer um tour virtual pelo conteúdo.

Corpo do beato

O corpo de Carlo Acutis está em exposição permanente na Igreja de Santa Maria Maior, em Assis, na Itália. A Igreja Católica conservou suas vestes originais: calça jeans, tênis e camiseta. O local é um ponto de visitação bastante concorrido entre os turistas.

Segundo o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, a mãe de Carlo Acutis fará o possível para vir ao Brasil em breve. “Ela vai participar do aniversário da Obra de Maria e deverá ir também visitar a família do garoto curado no Mato Grosso do Sul”, disse.



O aniversário de 35 anos da Obra de Maria será em janeiro de 2025. Na sede, em São Lourenço, o evento reunirá cerca de 500 lideranças religiosas, entre padres, bispos e arcebispos de mais de 50 países.

Serviço:

A Obra de Maria fica na BR-408, quilômetro 100, Penedo, São Lourenço da Mata.

