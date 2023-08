A- A+

RECIFE Visitações a Navio Escola da Marinha do Brasil reúne diversas pessoas no Porto do Recife A embarcação seguirá atracada até o sábado (19), quando mais um navio chegará à capital, que também será aberto para visitas

A Marinha do Brasil abriu o Navio Escola Brasil (U27) para visitações gratuitas, por ordem de chegada, no Porto do Recife. Na manhã desta quinta-feira (17), as primeiras visitas puderam ser realizadas, e o evento reuniu diversos recifenses, que se impressionaram com a embarcação.

Este foi o caso de André Correia, professor de filosofia de 33 anos, que compareceu à visita com o seu afilhado, e se revelou surpreso com o que viu e que gostou bastante.

"Eu vim hoje porque meu afilhado gosta muito de navios, sabe tudo sobre. Eu, pessoalmente, não estava esperando muito, mas foi uma experiência magnífica. Fizeram uma excursão com a gente, explicaram as partes técnicas e mostraram como tudo é feito. O navio é muito grande e é bom pra gente saber mais um pouco sobre o dia a dia da tripulação", revelou.

O Navio Escola está atracado no Recife desde a quarta-feira (17), e deve partir já neste sábado (19), por volta das 9h30. A embarcação, que possui 130 m de comprimento e 13 m de largura, seguirá para a Colômbia, e também possui paradas na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África.

No local, puderam ser vistas excursões escolares, caravanas e diversas pessoas que estavam passando pela região em viagem. Um exemplo disso foi Sheila Brandão, educadora física de 44 anos que esteve presente com a família. Ela veio de Minas Gerais a trabalho e se revelou muito surpresa com a mostra.

"A gente veio de visita, nem estávamos esperando uma experiência tão boa. É realmente muito incrível poder conhecer mais um ambiente desse tipo, onde os marinheiros trabalham. Então mal posso esperar por outra experiência dessas", destacou.

Relembrando os velhos tempos

Houve, ainda, espaço para trazer boas memórias de volta à tona. Este foi o caso de Genivaldo Francisco de Oliveira, que serviu no Exército do Brasil e agora está perto da aposentadoria. Ele contou à Folha de Pernambuco que já visitou um navio no Porto do Recife, em 1973, quando seu pai, Severino Francisco de Oliveira, trabalhava no local, e revelou ter gostado muito da visita nesta quinta.

"Eu já vim visitar um navio no Porto quando era criança. Na época, vim com o meu pai, que era encarregado daqui, e a gente fez uma excursão pela embarcação. Aquela visita foi muito boa, tanto é que nunca esqueci, então é muito bom poder relembrar ela", iniciou. "Vim hoje também para checar o local e como está sendo o tour para trazer as minhas netas e bisnetos mais tarde e nos outros dias também. Até agora, estou gostando muito, está sendo tudo muito bom", completou Genivaldo.

"Nós estamos muito felizes por promover uma ação desse tipo, aberto para todo o público que desejar conhecer mais um pouco do trabalho da Marinha, que não é muito difundido. Esperamos proporcionar uma experiência boa para os visitantes", começou. "Para aqueles que não puderam vir para o Navio Escolar, o Porto do Recife também receberá o Atlântico, que é o maior navio da Marinha do Brasil em circulação, fazendo o transporte de aviões. Creio que será uma experiência ainda melhor", finalizou.

A embarcação irá atracar no Porto do Recife neste sábado (19), e o público poderá comparecer das 8h30 às 16h. Já no domingo, a visitação poderá ser realizada das 8h30 às 12h30.

