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Ação Visões Sonoras da Cidade promove visita guiada acessível a pontos históricos do centro do Recife O projeto com experiências narradas por meio da audiodescrição está em sua segunda edição e realiza atividade aberta ao público no dia 19 de março, às 14h

O projeto Visões Sonoras da Cidades, que transforma paisagens urbanas do Recife em experiências narradas por meio da audiodescrição, promoverá uma visita guiada com recursos de acessibilidade e aberta ao público na área central da capital pernambucana, no dia 19 de março.

O evento contará com audiodescrição ao vivo e simultânea, além de interpretação em Libras. Com saída marcada para às 14h, em frente ao Mercado de São José, o percurso segue para o Pátio do Terço, passa pelo Pátio de São Pedro e encerra no Parque de Esculturas Francisco Brennand.

A atividade funcionará como um teste público, com o objetivo de avaliar as percepções e experiências dos participantes em relação às audiodescrições apresentadas ao longo do trajeto.

O projeto é desenvolvido pela Acessibilidade Comunicacional e financiado pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Funcultura.

Com a ação, os cenários quatro locais do Recife são revelados para pessoas com deficiência visual e também para pessoas neurodivergentes, promovendo uma vivência mais sensorial e inclusiva da cidade.

De acordo com a idealizadora do Visões Sonoras da Cidade e diretora-executiva da Com Acessibilidade Comunicacional, Liliana Tavares, a ideia do projeto surgiu da convivência com pessoas cegas ou com baixa visão.



"É um trabalho detalhado, que envolve visitas técnicas, pesquisa, elaboração de roteiro, revisão, gravação e edição", explicou.

O material produzido será armazenado no Youtube, disponibilizado em um QR Code hospedado no site da Com Acessibilidade Comunicacional e inserido nas placas dos pontos culturais contemplados.

Além disso, o trabalho será entregue aos gestores do equipamento público, a Prefeitura do Recife, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo.

Primeira edição

A primeira fase, concluída em 2024, contou com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio da Prefeitura do Recife.

A ação produziu audiodescrições de seis paisagens emblemáticas da área central do Recife, entre elas a praça do Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, a Torre Malakoff, o casario da Rua Aurora, a fachada do Teatro de Santa Isabel e a Praça da República.

Todo o conteúdo está disponível gratuitamente no site da Com Acessibilidade Comunicacional: https://comacessibilidade.com.br/visoes-sonoras-da-cidade/.



Com informações de assessoria

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