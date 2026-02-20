A- A+

Inclusão Nova etapa do projeto Visões Sonoras da Cidade promove acessibilidade em novos locais do Recife Iniciativa chega a segunda fase e utiliza audiodescrição para que pessoas com deficiência visual construam novas perspectivas da cidade

O projeto Visões Sonoras da Cidade chegou a segunda fase no Recife em quatro novos pontos históricos e culturais da capital pernambucana.

A iniciativa, desenvolvida pela empresa Com Acessibilidade Comunicacional e financiada pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio do edital Funcultura, promove acessibilidade no Pátio do Terço, Pátio de São Pedro, Mercado de São José e Parque das Esculturas.

A nova fase do projeto revela, através da palavra narrada, os cenários desses locais para pessoas com deficiência visual e para pessoas neurodivergentes, promovendo uma experiência mais inclusiva e sensorial da cidade.

De acordo com a idealizadora do Visões Sonoras da Cidade e diretora-executiva da Com Acessibilidade Comunicacional, Liliana Tavares, a audiodescrição permite alcançar construções imagéticas a partir da narrativa.

"É um trabalho detalhado, que inclui visitas técnicas, pesquisa, tradução, elaboração de roteiro, revisão, gravação e edição. Para no final, construirmos 'paisagens sonoras', buscando aproximar pessoas cegas ou com baixa visão ao espaço descrito", explicou Liliana Tavares.

Equipe multidisciplinar e inclusiva

Na primeira fase, concluída em maio de 2025, a ação produziu audiodescrições de seis paisagens emblemáticas da área central do Recife, entre elas a praça do Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, a Torre Malakoff, o casario da Rua Aurora, a fachada do Teatro de Santa Isabel e a Praça da República.

Com uma equipe inclusiva e multidisciplinar, que conta com Michelle Alheiros, consultora de audiodescrição cega, e Mariana Hora, consultora de conteúdo surda, o trabalho realizado será armazenado no Youtube.

Disponibilizado em um QR Code, os vídeos estão hospedados no site da Com Acessibilidade Comunicacional e inserido nas placas dos pontos culturais.

Além disso, o projeto também deve ser entregue para os gestores do equipamento público e para a Secretaria de Cultura.

"A paisagem também é uma forma de identidade, de se sentir pertencente ao local que se habita. Com o Visões Sonoras da Cidade 2, expandimos a nossa ação para que pessoas com deficiência possam experienciar a memória e a cultura da cidade. Além disso, deixamos um importante legado para a capital pernambucana, buscando posicioná-la como um exemplo de que a acessibilidade pode e deve ser considerada uma prioridade social pelo setor público", completou Liliana Tavares.

Com informações de assessoria

