Vistorias da Neoenergia retiram equipamentos irregulares da rede elétrica em focos de Carnaval

Vistorias da Neoenergia Pernambuco retiram equipamentos de telecomunicação instalados de forma irregular na rede elétrica em focos de folia na capital pernambucana, como o Bairro do Recife e as avenidas Imperial e Dantas Barreto, vias que fazem parte do percurso do desfile do Galo da Madrugada.



O serviço também é realizado em Olinda - um dos pontos é avenida Getúlio Vargas. O trabalho segue até a próxima quarta-feira (7), véspera das aberturas do Carnaval 2024.

No Bairro do Recife, todas as operadoras clandestinas ou irregulares de internet foram cortadas. Segundo a Neoenergia, as empresas foram notificadas antes para efetuarem as devidas correções.

Segundo a distribuidora, até a última sexta-feira (26), mais de 10 toneladas de equipamentos irregulares que ocupavam 435 estruturas foram retiradas. A instalação não autorizada gera risco de choque elétrico e perturbação na rede.



Na avenida Getúlio Vargas, em Olinda, foram inspecionados 560 postes e removidas 22 caixas de internet irregulares.

“No total, vistoriamos cerca de mil postes. Um trabalho que ainda não terminou, pois até a quarta-feira (7) da próxima semana, estaremos nas ruas fazendo a limpeza dos postes e evitando possíveis problemas durante do Carnaval”, afirmou o gerente Operacional da Neoenergia Pernambuco, Temonji Oliveira.

A Neoenergia destaca que equipamentos clandestinos de internet removidos estão entre os principais motivadores de incêndios em postes no Estado.



Os aparelhos pertenciam a algumas empresas de telecomunicações que estavam ocupando os postes de forma irregular, sem nenhum tipo de contrato com a distribuidora ou projeto que garanta a segurança das pessoas e instalações. Além disso, utilizavam equipamentos em desacordo com as normas técnicas e de segurança exigidos pelas agências reguladoras.

Ainda de acordo com a Neoenergia, foram eliminados, além das caixas clandestinas, outros pontos de risco, como cabos baixos em calçadas e travessias de ruas, fios de telefonia partidos e instalações próximas de rede elétrica, causados pelas mesmas instalações.

