Vitamina D: suplementação durante a gravidez pode aumentar chances de parto natural, diz estudo

As mulheres que tomam suplemento de vitamina D durante a gravidez têm maior probabilidade de ter um parto “natural”, de acordo com uma pesquisa daUniversity of Southampton. O trabalho, publicado no Journal of Public Health , analisou os resultados do MAVIDOS, um estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo de suplementação de vitamina D na gravidez.

Nesta pesquisa, 965 mulheres foram selecionadas aleatoriamente para receber 1.000 Unidades Internacionais (UI) extras por dia de vitamina D durante a gravidez ou um placebo. Os pesquisadores acompanharam as mulheres durante a gravidez e o parto.

A análise mostrou que 65,6% das mulheres que tomaram o suplemento de vitamina D tiveram um parto vaginal espontâneo, ou parto "natural", em comparação com 57,9% no grupo placebo. Menos mulheres do grupo da vitamina D tiveram um parto assistido em comparação com o grupo do placebo (13,2% contra 19,4%). No entanto, o número de mulheres em cada grupo que precisaram de uma operação cesariana para dar à luz seu bebê foi semelhante (vitamina D: 21,3%; placebo: 22,7%).

Para Rebecca Moon, professora clínica do MRC Lifecourse Epidemiology Center (MRC LEC), da University of Southampton e do National Institute for Health and Care Research (NIHR) Southampton Biomedical Research Centre, que liderou a análise, a maioria das mulheres quer ter um "parto natural" de seu bebê.

"Nosso trabalho sugere que tomar suplemento de vitamina D durante a gravidez pode ajudá-las a conseguir isso. As mulheres que tomaram a vitamina D também tiveram menos perda de sangue após o parto. Mais evidências agora são necessárias para informar mais detalhadamente as políticas de saúde pública e a prática clínica", diz Moon em comunicado.

O estudo MAVIDOS envolveu pesquisadores da University of Southampton e University Hospital Southampton NHS Foundation Trust (UHSFT) e é um grande projeto que analisa os benefícios da suplementação de vitamina D na gravidez.

“A deficiência de vitamina D é muito comum no Reino Unido. É importante ressaltar que a orientação do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados recomenda que todas as mulheres grávidas tomem 400 UI de vitamina D por dia", indica o professor Nicholas Harvey, vice-diretor do MRC LEC e líder da MAVIDOS, em comunicado.

O professor Cyrus Cooper, diretor do MRC LEC, professor de reumatologia e investigador chefe do estudo MAVIDOS, acrescentou:

"Essas descobertas aumentam ainda mais o conhecimento gerado pelo estudo MAVIDOS. Isso informa o papel da vitamina D na gravidez para o desenvolvimento ósseo da prole e mecanismos genéticos e não genéticos subjacentes. Este programa bem-sucedido demonstrou claramente o imenso valor agregado por meio de uma abordagem colaborativa nacional para a ciência da descoberta”.

Apesar do nome, a vitamina D é um hormônio. Seus níveis adequados são fundamentais para um bom funcionamento do organismo. No caso das mulheres grávidas ela se torna ainda mais importante, pois ajuda a diminuir o risco de aborto espontâneo, promove o crescimento saudável da placenta e reduz risco de pré-eclâmpsia. A vitamina D também ajuda a regular a absorção de cálcio e fósforo, além de atuar na formação óssea, na liberação de insulina e no funcionamento do sistema imunológico.

