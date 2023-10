Vitamina E: para que serve, onde encontrar e sintomas da deficiência

A- A+

A vitamina E é um nutriente encontrado principalmente em óleos de origem vegetal, nozes, sementes, frutas e vegetais. No corpo, age como um antioxidante, protegendo as células de radicais livres. O composto é também associado ao melhor funcionamento do sistema imunológico e à prevenção de coágulos sanguíneos nas artérias. A deficiência é um quadro raro, mas que pode ocorrer devido a outras doenças ou em lugares com taxas altas de insegurança alimentar.

O que é vitamina E?

A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel que existe em oito formas, porém apenas uma delas é utilizada pelo corpo humano, a alfa-tocoferol. É um nutriente presente na alimentação da maior parte da população, associado a diversos benefícios importantes para o organismo.

Para que serve a vitamina E?

Segundo os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH), uma das principais funções da vitamina E é a ação antioxidante, que protege as células dos danos causados pelos radicais livres.

O que são radicais livres?

Os radicais livres são moléculas e átomos com elétrons desemparelhados, o que os tornam altamente reativos e capazes de causar danos. Eles são formados naturalmente durante o metabolismo celular, mas também são produzidos quando o indivíduo é exposto à poluição ambiental, ao tabagismo e a raios ultravioletas pelo sol.

Além disso, de acordo com a Universidade de Harvard, o corpo humano também utiliza a vitamina E para melhorar o funcionamento do sistema imunológico, combatendo infecções por vírus, bactérias e outros microrganismos. O nutriente é associado ainda a uma maior dilatação dos vasos sanguíneos para prevenir a formação de coágulos.

Quais alimentos são ricos em vitamina E?

Os alimentos mais ricos em vitamina E são:

Óleos Vegetais e Gorduras à Base de Vegetais:

Óleo de gérmen de trigo

Óleo de girassol

Óleo de cártamo

Óleo de soja

Margarina à base de vegetais

Nozes e Sementes:

Sementes de girassol

Amêndoas

Amendoins e manteiga de amendoim

Outras Fontes Alimentares:

Gemas de ovo

Alguns peixes gordurosos

Cereais integrais

Vegetais verdes, como espinafre e brócolis

Abóbora

Pimentão vermelho

Aspargos

Manga

Abacate

Qual a maior fonte de vitamina E?

Óleos vegetais, como o óleo de gérmen de trigo, o óleo de girassol e o óleo de cártamo, estão entre as melhores fontes de vitamina E.

O que a vitamina E combate?

A deficiência de vitamina E é rara, já que o nutriente está presente em uma grande variedade de alimentos, e a maioria da população consegue obter as quantidades recomendadas por meio da dieta.

Porém, pode ocorrer em lugares onde a insegurança alimentar é elevada e em indivíduos com doenças que prejudicam a absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, caso da doença celíaca, da doença de Crohn, da cirrose, entre outras.

Além disso, existem doenças genéticas raras, como a abetalipoproteinemia e a Ataxia por Deficiência de Vitamina E (AVED), que também estão associadas à deficiência severa de vitamina E.

Quais são as consequências da falta de vitamina E?

O consumo recomendado de vitamina E para adultos saudáveis, inclusive durante a gravidez e a amamentação, é entre 11 mg e 13 mg por dia.

Como consequência, a falta do nutriente pode causar danos nos nervos e músculos, resultando na perda de sensação nas extremidades, fraqueza muscular e problemas de visão.

Quais os sintomas da falta da vitamina E?

Os sintomas de deficiência de vitamina E, que são mais frequentes em crianças, incluem:

Problemas na visão;

Diminuição dos reflexos;

Dificuldade em andar;

Fraqueza muscular;

Perda de controle dos movimentos corporais

Função imunológica prejudicada.

Quando devo tomar vitamina E?

Como a deficiência da vitamina E é rara, o indicado é tomar suplementos alimentares do nutriente apenas em casos de indicação médica. Nessas situações, o recomendado é que não ultrapasse uma dose de 1000 mg (1465 IU) por dia, o que é extremamente acima do necessário.

O que causa o excesso de vitamina E?

Não há evidências sólidas sobre benefícios de utilizar suplementos sem um quadro de deficiência. Sobre riscos do excesso, embora não existam relatos de efeitos colaterais graves, imagina-se que altas doses de suplemento, ou o uso concomitante a medicamentos anticoagulantes, possam aumentar o risco de sangramentos.

Já a vitamina E presente nos alimentos não é considerada capaz de causar danos por ser praticamente possível atingir altas concentrações somente com a dieta.

Fontes: Conselho Europeu de Informação sobre Alimentos (EUFIC, da sigla em inglês); Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH) e Universidade de Harvard.

