SAÚDE Vitaminas: o que é o complexo B e por que ele é bom para o seu corpo? Consumo excessivo, porém, pode causar distúrbios; quantidade de que uma pessoa precisa varia de acordo com idade, sexo e outros fatores, como gravidez e estado geral de saúde

As vitaminas do complexo B desempenham diversas funções importantes no nosso organismo e são encontradas em alimentos que consumimos diariamente, como peixe, frango, carne bovina, ovos e laticínios. Também estão presentes em vegetais folhosos verdes, feijões, alguns cereais e pães. É importante saber que, antes de tomar suplementos de complexo B, você deve consultar um médico, pois doses excessivamente altas de certas vitaminas desse grupo podem ser perigosas. Além disso, a quantidade de cada vitamina que uma pessoa precisa varia de acordo com a idade, o sexo e outros fatores, como gravidez e o estado geral de saúde.

Quais são os tipos de vitamina B?

Vitamina B-1 / Tiamina: É vital para o crescimento saudável e o funcionamento dos órgãos, incluindo o cérebro e o coração. Também ajuda a converter os alimentos em energia.

Vitamina B-2 / Riboflavina: É essencial para o crescimento do corpo e a produção de glóbulos vermelhos, além de auxiliar na metabolização de gorduras e medicamentos.

Vitamina B3 – Niacina: Ajuda a manter a pele, os nervos e a digestão saudáveis. Às vezes, é recomendada em altas doses para melhorar os níveis de colesterol.

Vitamina B5 / Ácido pantotênico: É essencial para o metabolismo dos alimentos, bem como para a saúde do cérebro e do sistema nervoso. Também desempenha um papel importante na produção de hormônios e colesterol.

Vitamina B-6 / Piridoxina: Ela ajuda o corpo a manter o bom funcionamento dos açúcares, gorduras e proteínas. Também auxilia na produção de novas células vermelhas do sangue, que transportam oxigênio por todo o corpo.

Vitamina B7 / Biotina: Ela ajuda a decompor substâncias como gorduras, carboidratos e outras. É essencial para a saúde de cabelo, unhas e função nervosa.

Vitamina B-9 / Ácido fólico: É necessário no nosso organismo para a produção de DNA e outros tipos de material genético. Durante a gravidez, o ácido fólico pode reduzir o risco de certos problemas congênitos.

Vitamina B-12 / Cobalamina: É um nutriente que ajuda a manter a saúde dos neurônios e do sangue.





Quais são os benefícios de consumi-la?

Manter níveis adequados de vitaminas do complexo B é essencial para o funcionamento fisiológico e neurológico ideal. Elas também ajudam a prevenir certos problemas de saúde. Se você sofre de alguma dessas condições, tomar um suplemento de vitamina B pode ser benéfico para a sua saúde.

Episódios de enxaqueca: De acordo com estudos, reduz a frequência de enxaquecas em adultos.

Depressão e ansiedade: As vitaminas do complexo B podem ajudar a controlar a depressão em certos casos.

Feridas na pele: Quando aplicada na pele, ajuda a ferida a cicatrizar eficazmente.

Aftas: Pode ser útil no tratamento de aftas.

Tensão Pré-Menstrual (TPM): É útil para controlar os sintomas físicos e psicológicos.

O que acontece se eu consumir em excesso?

Doses elevadas de vitamina B3 podem causar vômitos, aumento dos níveis de açúcar no sangue, vermelhidão na pele e até danos ao fígado.

Altas doses de vitamina B6 podem causar danos aos nervos, sensibilidade à luz e lesões cutâneas dolorosas.

Também pode causar: fadiga, vômitos, irritabilidade, insônia, dermatite, urticária, dor óssea, danos cardiovasculares e distúrbios de coagulação.

E se eu não consumir vitamina B suficiente?

Irritação na pele

Formigamento ou sensação de queimação nas mãos e nos pés

Lábios rachados ou aftas na boca

Perda de peso

Fadiga e fraqueza

Mudanças de humor.

