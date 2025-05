Vitaminas que ajudam a fortalecer os ossos após os 50 anos previnem a osteoporose; saiba quais são

A- A+

Com o tempo, é natural que o corpo experimente mudanças fisiológicas, incluindo uma diminuição na densidade óssea. Essa perda progressiva pode levar à fragilidade óssea e aumentar o risco de fraturas, especialmente em pessoas com mais de 50 anos.

Diante desse cenário, a prevenção passa a ser uma questão central, e as vitaminas desempenham papel relevante no cuidado e proteção dos ossos.

Embora o cálcio seja frequentemente o primeiro nutriente associado à força óssea, existem outras substâncias igualmente importantes. As vitaminas desempenham funções que vão desde a fixação de minerais até a produção de colágeno e renovação do tecido ósseo. Sua presença adequada na dieta pode fazer uma diferença significativa na saúde óssea a longo prazo.

Essas vitaminas não apenas ajudam na absorção de cálcio e fósforo, mas também desempenham um papel em processos essenciais, como o equilíbrio do metabolismo mineral. Manter níveis ideais desses nutrientes pode ajudar a reduzir a probabilidade de desenvolver doenças como a osteoporose, que afeta milhões de idosos no mundo todo.

Vitamina D: promove a absorção de cálcio

Uma das vitaminas mais conhecidas por seu impacto nos ossos é a vitamina D. Salmão, gemas de ovo e produtos fortificados são fontes recomendadas para garantir sua presença na dieta.

A exposição moderada ao sol também estimula a produção natural de vitamina D pelo corpo, por isso é recomendável manter uma dieta equilibrada e hábitos ao ar livre.

Vitamina A: formação e renovação óssea

A vitamina A desempenha um papel fundamental nas etapas de formação e remodelação óssea. Sua forma ativa, conhecida como ácido retinóico all-trans, está envolvida na formação e degradação do tecido ósseo, facilitando sua renovação contínua, de acordo com um artigo publicado na National Geographic.

Pode ser incorporado por meio de alimentos como batata-doce, cenoura, melão, vegetais de folhas verdes e leite fortificado. O consumo regular pode ajudar a manter o ciclo natural de regeneração óssea.

Vitaminas B: fortalecem a estrutura interna

O grupo B, composto por diversas vitaminas, também afeta a saúde dos ossos. Sua principal função é preservar a qualidade do colágeno, componente essencial da cartilagem e dos ossos. Essas vitaminas ajudam a preservar a integridade do colágeno, substância fundamental na composição da cartilagem, dos ossos e da pele, observa a publicação.

Alimentos que os contêm incluem salmão, carne bovina, atum, grão-de-bico e laticínios.

Vitamina C: previne fraturas

A vitamina C é essencial para a produção de colágeno e recuperação do tecido ósseo. Sua presença na dieta diária pode reduzir o risco de fraturas, especialmente em idosos.

Frutas cítricas, como laranjas, toranjas e limões, assim como morangos, tomates e pimentões, são fontes naturais desse nutriente.

Vitamina E: participa do equilíbrio ósseo

Além de sua função antioxidante, a vitamina E está envolvida na regulação de proteínas que modulam a formação e a degradação óssea.

Amêndoas, amendoim, sementes de girassol, espinafre e pimentões vermelhos são algumas opções recomendadas para incorporar à sua dieta.

Vitamina K: chave para a fixação do cálcio

A vitamina K, e especialmente sua variante K2, é crucial no processo de mineralização óssea. Ele desempenha um papel fundamental no processo de mineralização óssea, facilitando a incorporação adequada de cálcio na estrutura óssea. Sua contribuição está associada à melhora da densidade óssea e à menor incidência de fraturas.

Está presente em vegetais de folhas verdes, abacate, kiwi, soja e sementes de abóbora, o que o torna fácil de incluir em diversas preparações alimentares.

Uma estratégia nutricional para depois dos 50

Após os 50 anos, aumentar a ingestão dessas vitaminas pode ajudar a prevenir complicações ósseas e manter a mobilidade. Uma alimentação variada, incluindo fontes naturais desses nutrientes, acompanhada de atividade física e exames médicos regulares, é essencial para manter a saúde do sistema esquelético.

Incorporar esses nutrientes à sua dieta diária não requer mudanças extremas, mas sim uma abordagem consciente que priorize alimentos ricos em vitaminas essenciais para a saúde óssea. Com pequenos ajustes na dieta, medidas concretas podem ser tomadas para prevenir doenças como a osteoporose e manter uma melhor qualidade de vida.

