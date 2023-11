Vítima de acidente no parque Mirabilandia, em Olinda, passa por procedimento neurocirúrgico

A- A+

Passou por cirurgia no cérebro, na noite dessa quinta-feira (9), a professora Dávine Muniz, de 34 anos, que foi arremessada de um brinquedo no parque Mirabilandia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Dávine está na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital São Marcos, na Paissandu, na área central da capital pernambucana, que divulgou um novo boletim.



O documento, assinado pelos médicos Annapaula Leoncio e Cristiano Hecksher, diretores da unidade de saúde, informa que o procedimento neurocirúrgico foi necessário para correção da hidrocefalia.



Segundo o primo da professora, Ricardo Lima, o acúmulo de líquido excedente no cérebro estava atrapalhando a evolução do quadro clínico de Dávine, que está desacordada desde 22 de setembro, data do acidente.



"Os médicos colocaram uma válvula permanente para drenar [o líquido]. Vai ser significante. Ela não respira com ajuda de aparelhos e nem está sedada, mas não retornou ainda", afirmou Ricardo.



A vítima está internada desde a data do ocorrido. Ela estava em um balanço do brinquedo Wave Swinger, preso por correntes em uma estrutura giratória, e foi arremessada de uma altura de quase 12 metros.

Após o acidente, ela foi encaminhada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, com quadro de traumatismo cranioencefálico.



Somente em 3 de outubro, após familiares entrarem na Justiça para solicitar custeio por parte do parque para transferência para uma unidade particular, Dávine foi levada para a UTI do Hospital São Marcos.



Devido ao acidente, o Mirabilandia chegou a ser interditado pela Coordenadoria Estadual de Proteção, pela Defesa do Consumidor (Procon-PE) e por fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea).



O parque foi reaberto no último dia 2 de novembro, 40 dias depois do ocorrido, após implementar um plano de manutenção dos brinquedos e equipamentos, exigências do Procon e do Crea.

