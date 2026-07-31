Vítima de colisão entre moto e carro em Vitória de Santo Antão é socorrida de helicóptero ao Recife
Resgate foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
A vítima de uma colisão entre uma moto e um carro em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, foi socorrida de helicóptero para o Recife.
O resgate foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde da quinta-feira (30).
O transporte da vítima para o Campo do Derby, área central do Recife, durou cerca de 11 minutos, de acordo com a PRF.
A equipe foi acionada para prestar apoio no local do sinistro, e auxiliou também nos primeiros atendimentos e estabilização da vítima.
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"No local, uma equipe do Samu aguardava a chegada da aeronave para dar continuidade ao atendimento e encaminhar a vítima a uma unidade hospitalar", completou a PRF.