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SOCORRO Vítima de colisão entre moto e carro em Vitória de Santo Antão é socorrida de helicóptero ao Recife Resgate foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

A vítima de uma colisão entre uma moto e um carro em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, foi socorrida de helicóptero para o Recife.

O resgate foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde da quinta-feira (30).

O transporte da vítima para o Campo do Derby, área central do Recife, durou cerca de 11 minutos, de acordo com a PRF.

A equipe foi acionada para prestar apoio no local do sinistro, e auxiliou também nos primeiros atendimentos e estabilização da vítima.

"No local, uma equipe do Samu aguardava a chegada da aeronave para dar continuidade ao atendimento e encaminhar a vítima a uma unidade hospitalar", completou a PRF.

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