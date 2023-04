A- A+

Desabamento em Olinda Vítima de desabamento em Olinda é encontrada com vida, se comunica com bombeiros e aguarda resgate A vítima, identificada como Ebenezer, de 53 anos, está consciente e recebendo orientações do Corpo de Bombeiros

Um homem, vítima do desabamento de um prédio em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi localizado com vida em meio aos escombros e deve ser retirado do local nas próximas horas.

A vítima, identificada como Ebenezer, de 53 anos, está consciente e recebendo orientações do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outras pessoas seguem desaparecidas.



O prédio, que está localizado na rua Acapulco, no bairro de Jardim Atlântico, desabou por volta das 22h dessa quinta-feira (27). Um homem de 32 anos e um adolescente de 13 foram retirados do local sem vida.



Outras quatro pessoas feridas foram resgatadas. Duas mulheres de 25 anos foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Olinda, com escoriações. Após atendimento, elas receberam alta por volta das 2h desta sexta-feira (28).

Além delas, um homem de 45 anos foi encaminhado para a Unidade de Trauma do Hospital da Restauração, na área central do Recife. Ele deu entrada às 23h57 da quinta, com uma fratura na mão. Segundo o HR, o quadro de saúde do homem é estável.

Uma outra vítima, uma mulher de 30 anos, também foi resgatada e levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Ele teve um trauma leve no pescoço, está na sala verde da unidade de saúde, sem gravidade.

