Vítima de desabamento no Janga é transferida para o RHP

A- A+

Kátia Cristina, de 65 anos, que foi resgatada com vida no desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, na manhã de sexta (7), foi transferida do Hospital Miguel Arraes para o Hospital Português após passar por exames.

Ela é tutora dos quatro animais resgatados vivos pelos bombeiros, as cadelas Mel e Mila, além de dois gatos, que fugiram.

Tragédia

Após 35 horas de buscas initerruptas, os bombeiros conseguiram localizar todas as 21 vítimas do desamamento em Paulista, que deixou 14 mortos e 7 feridos. O imóvel havia sido interditado desde 2010, mas foi reocupado em 2012.

Veja também

Araripina Motociclista bêbado oferece dinheiro a PRFs para livrar flagrante e é preso por corrupção no Sertão