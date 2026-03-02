Seg, 02 de Março

COPACABANA

Vítima de estupro coletivo disse que um dos acusados pediu para participar de relação íntima em 2024

Trecho consta no depoimento prestado na 12ª DP e integra relatório final que descreve lesões físicas, exame pericial positivo e indiciamento de quatro jovens pelo crime

O relatório do inquérito conduzido pela 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) registra que a adolescente de 17 anos afirmou, em depoimento, que um dos jovens indiciados já havia tentado participar de uma relação sexual com ela em 2024.

O relatório do inquérito conduzido pela 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) registra que a adolescente de 17 anos afirmou, em depoimento, que um dos jovens indiciados já havia tentado participar de uma relação sexual com ela em 2024.

A informação consta no termo de declaração da vítima no procedimento que apura o crime ocorrido em 31 de janeiro de 2026, em um apartamento na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana.

De acordo com o relato prestado à polícia, a situação anterior teria ocorrido quando ela mantinha um relacionamento com o adolescente investigado no mesmo caso. No depoimento, a jovem afirmou que, no ano de 2024, em ocasião em que estava tendo relações íntimas com o namorado, em uma casa que seria do tio dele, Mattheus Veríssimo Zoel Martins também, de 19 anos, estava no imóvel e chegou a pedir que pudesse participar da relação, o que foi negado pela vítima.

Ao concluir a investigação, a 12ª DP (Copacabana) indiciou Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho por estupro qualificado cometido em concurso de pessoas.

Relato de agressões
Em depoimento, a vítima declarou que, em determinado momento dentro do apartamento, foi segurada pelos cabelos e forçada a praticar atos contra a própria vontade. Também relatou que o menor de idade que a convidou para o apartamento lhe deu um chute na região abdominal e que os outros quatro envolvidos a impediram de deixar o quarto quando manifestou intenção de ir embora, fechando a porta do cômodo.

Ainda conforme o depoimento, as agressões continuaram mesmo após ela afirmar que estava "cansada" e pedir para que parassem. Segundo a adolescente, o menor de idade chegou a questionar se a mãe dela a via sem roupas, e disse que ela "não podia vê-la assim porque estava com o corpo marcado e até sangrando".

Ao sair do apartamento, a adolescente enviou um áudio ao irmão dizendo que acreditava ter sido estuprada. Em seguida, procurou a avó, com quem mora, e foi até a delegacia registrar ocorrência.

Laudo confirma lesões
O exame de corpo de delito anexado ao inquérito aponta a presença de múltiplas lesões, incluindo equimoses e escoriações na região dorsal e nas laterais do corpo, além de marcas na região glútea. O laudo também registra sangramento e descreve achados compatíveis com violência física recente.

Com base nos depoimentos, nas imagens e nos laudos periciais, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento dos quatro jovens por estupro com concurso de pessoas. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que decidirá sobre o oferecimento de denúncia.

