A- A+

Recife Vítima de incêndio no Shopping Recife está internada em estado grave, diz Hospital da Restauração "Os dois pacientes estão internados sob os cuidados da equipe multidisciplinar da instituição", destacou o HR

É grave o estado de saúde de umas das vítimas do incêndio que atingiu o Shopping Recife, na Zona Sul da capital, na madrugada desta sexta-feira (13).

Segundo o Hospital da Restauração (HR), para onde duas pessoas foram encaminhadas, uma mulher, de 48 anos, tem quadro de saúde grave, mas estável.

Além dela, um homem, de 24 anos, segue em observação. "Os dois pacientes estão internados sob os cuidados da equipe multidisciplinar da instituição", destacou o HR.

Ao todo, dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local para conter o fogo na loja da Casas Bahia. A corporação informou que dois funcionários do shopping receberam atendimento médico depois de inalarem fumaça e foram encaminhadas ao HR.

A tenente Paloma Mendes explicou que as duas vítimas afetadas eram pessoas da equipe da limpeza, estavam organizando o estoque quando o incêndio começou e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O fogo foi controlado e a administração do centro comercial aguarda a finalização da vistoria da Defesa Civil para abertura do mall.

Em nota divulgada no início da manhã, o Shopping Recife informou que só houve danos materiais, sem vítimas.



"Todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local", ressaltou o shopping, por meio de nota.

Veja também