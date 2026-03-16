A- A+

RECIFE Vítima de incêndio no Shopping Recife segue na UTI e "sem previsão de alta", diz hospital Laudicea Batista da Silva Magalhães, 48 anos, foi inicialmente internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, centro da cidade, na sexta-feira (13), data do incêndio

A vítima do incêndio que atingiu uma loja no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Esperança Recife, nesta segunda-feira (16). Segundo a unidade de saúde, não há previsão de alta no momento.

A paciente, identificada como Laudicea Batista da Silva Magalhães, 48 anos, foi inicialmente internada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, centro da cidade, na sexta-feira (13), data do incêndio.

No mesmo dia, às 18h50, foi transferida a pedido do shopping. Ela apresenta um "quadro de insuficiência respiratória aguda, após relato de grande inalação de fumaça", explicou o hospital.

Por mais que esteja internada na UTI, a vítima está estável e com sinais vitais controlados. Ela conta com ajuda de aparelhos de ventilação mecânica, sob sedação e analgesia.

"A paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados, sob acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional", completou o hospital.

Em nota divulgada nesse domingo (15), o Shopping Recife informou que segue acompanhando o estado de saúde da vítima.

"Seguimos igualmente dedicados a acompanhar a recuperação da vítima internada em um hospital privado, que apresenta melhora a cada momento", disse.

Relembre o caso

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (13) e afetou diretamente funcionários que trabalhavam no mall. Ainda não há detalhes sobre o que causou o incidente, mas, em vídeos que circulam nas redes sociais atribuídos ao estabelecimento comercial, é possível observar o estado que ficou um dos andares do Shopping Recife.

Portas, vidraças de lojas e cadeiras aparecem quebradas, além de sinais de queimaduras nas partes superiores e danos à escada rolante. Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Shopping Recife não confirmou se o vídeo se refere ao estado do local no dia do incêndio.

Por meio de nota, os bombeiros informaram que "funcionários precisaram ser evacuados pelos brigadistas do shopping devido à presença de fumaça".

Uma dessas vítimas foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e não teve nome ou idade divulgados. A corporação informou que ela foi "conduzida por equipes a uma unidade hospitalar após apresentar sintomas de inalação de fumaça".

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência às 2h27, atendeu mais cinco pessoas. Um homem de 24 anos chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), mas recebeu alta ainda na sexta-feira. A última vítima é Laudicea Batista da Silva Magalhães.

O centro comercial afirmou, por meio de nota, que o sistema de segurança contra incêndio do empreendimento alertou a Brigada. Após esse momento, a atuação foi conjunta com Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Recife, com "foco prioritário nas oito pessoas que inalaram fumaça, diante do fato de que estavam no piso superior", diz um trecho da nota.

Reabertura

Após dois dias fechado, o shopping reabriu para o público nesse domingo (15), com movimento normal.

Por meio de nota, o centro ressaltou que "nos últimos dois dias, um time importante, formado por colaboradores do shopping, lojistas e suas equipes (...) trabalhou intensamente" para a retomada do funcionamento.

Ainda na nota, o centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" deve seguir por um tempo, mas sem comprometer a qualidade do ar.

Veja também