Vítima reage a golpe, toma máquina de cartão de motoboy e recupera R$ 2 mil; veja vídeo

Um vídeo mostrando um morador de São Paulo frustrando um golpe financeiro viralizou nas redes sociais. O vídeo foi compartilhado por ele em sua conta no X, na sexta-feira (7).

O estudante de 23 anos, morador de Pompéia, Zona Oeste da capital, percebeu a tentativa de fraude e conseguiu recuperar R$ 2 mil ao tomar a máquina de cartão das mãos do criminoso e reverter a cobrança.

Em entrevista ao g1, o jovem contou que havia solicitado um técnico, por meio de uma plataforma online, para consertar o interfone do prédio onde mora.

Após um orçamento inicial de R$ 50 pela mão de obra e mais R$ 47,99 pela peça de reposição, ele foi informado que um motoboy faria a entrega do aparelho antes da chegada do técnico.

Por volta do meio-dia, o entregador chegou ao local e afirmou que o pagamento deveria ser feito exclusivamente por cartão. O estudante tentou realizar a transação quatro vezes, sendo três por aproximação e uma por inserção, mas todas falharam.

Durante as tentativas, o motoboy sempre mostrava na tela um valor de R$ 47,99.

Desconfiado, o morador trancou o portão sem demonstrar suspeita. Em seguida, o entregador retornou com uma máquina diferente, onde o pagamento precisava ser feito na parte superior, impedindo que o cliente visualizasse o valor na tela.

O golpe só foi descoberto quando o estudante recebeu uma notificação do Apple Pay informando a aprovação de um pagamento de R$ 2 mil, enquanto o criminoso alegava que a compra ainda estava sendo processada.

O motoboy, então, passou a máquina pelo vão do portão, segundo o jovem, para tentar fazer a transação mais uma vez.

As imagens da câmera de segurança mostram que em um movimento rápido, o estudante arrancou o aparelho das mãos do golpista, que fugiu correndo.

"Meio que no susto, tomei a maquininha da mão dele, e ele saiu correndo, me xingando e dizendo que eu tinha caído num golpe. Ele ainda deu umas duas voltas no quarteirão. Liguei para o 190 da polícia, mas nunca apareceram", relatou ele ao g1.