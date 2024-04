Vítimas de acidente com micro-ônibus em Jaboatão receberão assistência jurídica gratuita

A- A+

Nesta terça-feira (9), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Prefeitura de Jaboatão promoverão uma ação com oferta de assistência especializada e gratuita para as vítimas do sinistro envolvendo um micro-ônibus, que fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, no último dia 31 de março, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolittana do Recife.

Os atendimentos acontecerão na Escola Adelaide Pessoa Câmara, na Avenida Barreto de Menezes, no bairro Marcos Freire, a partir das 9h. A iniciativa tem como objetivo oferecer esclarecimentos sobre o seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres), além de disponibilizar assistência jurídica gratuita às vítimas e seus familiares.

Os interessados devem levar documentos como RG e CPF, e comprovante de residência. A expectativa é de que entre 30 e 40 pessoas sejam beneficiadas pela ação.

Relembre o caso

O caso aconteceu por volta das 17h do domingo (31), durante a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, envolvendo o micro-ônibus.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, informações levantadas no local apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. Ele teria desviado de veículos, mas atingiu 35 fiéis. Provocando a morte de cinco pessoas e deixando outras 29 feridas.

No momento do acidente, o veículo não transportava passageiros.

Na manhã do dia seguinte (1º), o motorista envolvido no acidente se apresentou na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, onde prestou depoimento. O homem, que não teve o nome e a idade divulgados, também é permissionário do veículo envolvido no ocorrido.

A Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão teria levantado que o veículo estava em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual.

Os documentos do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares.

Vítimas seguem internadas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que sete pacientes seguem internados na Rede Estadual de Saúde, sendo cinco pacientes no Hospital da Restauração (HR), no Recife, e dois pacientes no Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho.



Dos cinco pacientes que estão internados no HR, três – entre eles, uma criança de 8 anos – seguem recebendo cuidados intensivos, com quadro estável; outras duas estão fora de perigo.



Os dois pacientes que estão no HDH permanecem sob os cuidados médicos da unidade e apresentam quadro clínico estável.

Dos demais que iniciaram os atendimentos na Rede Estadual de Saúde, desde o ocorrido, até então, seis pessoas tiveram alta médica.

Outros três pacientes foram transferidos e estão em leitos da Rede Conveniada, sendo um homem de 47 anos e uma mulher de 45 anos no Hospital de Santo Amaro (HSA); e uma mulher de 62 anos de idade, no Hospital Memorial Jaboatão.

