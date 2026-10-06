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Moradia Vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul recebem 128 casas definitivas Projeto do Movimento União BR entrega 72 moradias em Bom Retiro do Sul e Muçum; projeto também inclui capacitação de mulheres atingidas pelas enchentes

Em iniciativa criada para apoiar a reconstrução de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Movimento União BR (MUB) avança na conclusão do Projeto Legado Habitação RS com a entrega de 72 casas definitivas. Deste quantitativo, 66 são no município de Bom Retiro do Sul e seis na cidade de Muçum, beneficiando diretamente 288 pessoas no Vale do Taquari.

Ao final do projeto, serão 128 novas moradias nos dois municípios. Em Muçum, as seis novas unidades se somam às 42 casas já entregues, enquanto Bom Retiro do Sul tem previsão de receber mais 12 unidades até o final do projeto, totalizando 78 moradias.

Estrutura

As casas possuem 51,29 m², climatização, isolamento térmico e acústico e são entregues mobiliadas, com itens de cama, mesa e banho e eletrodomésticos. As construções contam com tecnologia Light Steel Frame (LSF), sistema com perfis de aço galvanizado leve como estrutura principal no lugar de tijolos e concreto armado. O sistema reduz a geração de resíduos e amplia a resistência das edificações diante de eventos climáticos extremos.

Construídas pela SteelCorp com tecnologia Light Steel Frame (LSF), as casas possuem boa resistência diante de eventos climáticos extremos - Foto: Divulgação/Movimento União BR

"O Movimento União BR vem atuando no Rio Grande do Sul e, em maio de 2024, fizemos uma atuação muito grande na parte assistencial pós-tragédia, com distribuição de mais de 1 milhão de refeições, reforma de 188 escolas, apoio assistencial aos abrigos com vários itens necessários para que a gente pudesse estruturar os ambientes", iniciou Marcella Balthar, cofundadora do MUB.



"Na área de saúde, a gente tinha duas carretas médicas no Sarandi, em Porto Alegre, onde realizamos mais de 60 mil atendimentos médicos em locais em que UPAs e UBS tinham sido totalmente destruídas. E na parte de habitação, a gente está realizando a entrega das 128 casas totalmente mobiliadas", concluiu.

Além da frente habitacional, o projeto incorporou ações de capacitação voltadas a pessoas afetadas pelas enchentes. No campus da Ulbra, em Canoas, 500 mulheres desabrigadas participaram de treinamentos em parceria com a ONG Mulheres em Construção, ampliando as possibilidades de qualificação profissional durante o processo de reconstrução.

Conclusões

Entrando na fase final do projeto, ao término da iniciativa no fim do ano, serão 128 casas definitivas no Rio Grande do Sul. O projeto reúne Movimento União BR, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, prefeituras, SteelCorp e uma rede de empresas e organizações parceiras.

Representantes da Defesa Civil, governo do Rio Grande do Sul e do MUBR durante a entrega - Foto: Divulgação/Movimento União BR

A iniciativa combina habitação definitiva, infraestrutura planejada, tecnologia construtiva e soluções de adaptação aos efeitos climáticos, em uma articulação entre poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil.

O resultado do projeto decorre da parceria com a iniciativa privada, que gerou investimento de mais de R$ 20 milhões. Todas as famílias beneficiadas tiveram suas casas destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, considerada a maior catástrofe climática do estado e que atingiu cerca de 2,4 milhões de pessoas em 478 municípios gaúchos.

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