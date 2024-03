A- A+

O Instituto Banco Vermelho, manifesto de conscientização e combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, realiza nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um ato de sensibilização em memória às vítimas de feminicídio em Pernambuco e em prol da vida das mulheres. Cem bancos cenográficos estarão, das 6h às 17h, na faixa de areia da praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção das autoridades e da população para o combate ao feminicídio. Os bancos cenográficos terão 60 centímetros de altura e, como o nome diz, a cor vermelh. Neles, haverá aplicações de frases de impacto em combate à violência contra a mulher, e nomes de vítimas de feminicídio.

“Infelizmente, o Brasil vive um momento de grande escalada da violência contra a mulher. Mas acreditamos na mudança deste cenário por meio de iniciativas sociais educativas, medidas preventivas para a segurança das mulheres e da implantação de políticas públicas com foco no feminicídio zero”, enfatiza Andrea Rodrigues, presidente do Instituto Banco Vermelho.

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em dezembro de 2023, o Brasil registrou uma pequena redução no número de feminicídio. De janeiro a outubro de 2023, foram registrados oficialmente 1.158 feminicídios, uma queda em torno de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior (2022). Em média, quatro mulheres são vítimas de assassinato em razão do seu gênero no país.

Em Pernambuco, sede do Instituto Banco Vermelho, o cenário não é diferente. Segundo dados da Secretaria de Defesa Social, o Estado contabilizou oficialmente 69 feminicídios de janeiro a dezembro de 2023. Além disso, o Estado registrou mais de 47 mil casos de violência familiar e doméstica contra a mulher no período de janeiro a novembro de 2023.

“Atuamos em diversas frentes de mobilização e articulação em todo o País, abrindo canais de diálogo com todos os poderes e iniciativas privadas para a implantação de medidas educativas, informativas e culturais para a transformação social a respeito da violência contra a mulher. Essa é uma causa nossa, em coletividade. E não podemos silenciar mais para este cenário de tamanha brutalidade contra a vida das mulheres", afirmou Paula Limongi, diretora executiva do Instituto Banco Vermelho..



A inspiração para a iniciativa neste “8M”, como também é conhecido o Dia Internacional da Mulher, vem da intervenção realizada na Cidade do México, batizada de “Zapatos Rojos”, protesto idealizado por uma artista plástica que perdeu sua irmã para o feminicídio e consiste na colocação de centenas de sapatos vermelhos em uma praça localizada no coração da Cidade do México. O ato 8M do Instituto Banco Vermelho conta com o apoio da Uninassau.

