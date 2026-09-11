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AJUDA Vítimas de incêndio em Jaboatão montam vaquinha após prejuízos: "Meu apartamento ficou acabado" Caso aconteceu na madrugada da quinta-feira (10), no bloco 5 do Condomínio Candeias Ville

Moradores de um apartamento atingido por um incêndio no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), tentam recomeçar após perderem móveis, eletrodomésticos e outros pertences. O caso aconteceu na madrugada da quinta-feira (10), no bloco 5 do Condomínio Candeias Ville.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Yasmin Batista de Santana, de 28 anos, contou que dormia na casa com os filhos, de 8 e 3 anos. O marido estava em uma viagem a trabalho. Felizmente, ninguém ficou ferido. O que sobrou para a família, no entanto, foi a dura necessidade de se reerguer após o incidente, e os moradores pedem ajuda da população para tal.

Yasmin organiza uma vaquinha e rifa para ajudar com o recomeço [saiba mais no final do texto].

Yasmin acordou surpreendida pelo forte cheiro de fumaça por volta das 3h. De acordo com o que conseguiu junto aos bombeiros que atuaram no local, a suspeita é de que as chamas começaram na sala após um curto-circuito de um ventilador que estava conctado a uma tomada.

O resultado disso foi a perda total dos móveis e eletrodomésticos da sala, como a TV, o sofá, mesas e cadeiras. Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver o cenário de destruição deixado pelo fogo: paredes descascadas, muito entulho e cinzas do incêndio, que também atingiu a cozinha parcialmente.

"Acordei ao sentir o cheiro de queimado. Me levantei e fui ver o que era. Chegando na sala, vi o sofá em chamas. Corri, abri a porta, voltei para o quarto, peguei meus dois filhos no braço e saí batendo na porta dos vizinhos para eles saírem do prédio. Meu apartamento ficou acabado. Caíram gesso das paredes e do teto", disse Yasmin.

Após o choque do incêndio, Yasmin foi com os filhos para a casa da mãe, já que não pode voltar a morar no apartamento neste momento. Como era de se imaginar, em meio a tanta incerteza, Yasmin carrega nos ombros o peso de ter que lidar com toda a burocracia e com o trauma dos filhos.|

"Meus filhos ficaram assustados pela forma com que tirei eles de dentro do apartamento. Era daquela forma ou iríamos morrer todos ali. O menino de 8 anos ainda está um pouco traumatizado porque entende mais. Eu estou tentando ser forte por eles. Não está fácil. Bens materiais contam, mas meu trauma todo foi por um momento pensar que perdíamos a vida", explicou.

Vítimas de incêndio em Jaboatão montam vaquinha após prejuízos. - Foto: Cortesia

Vítimas de incêndio em Jaboatão montam vaquinha após prejuízos. - Foto: Cortesia



Vaquinha e rifa solidárias

Em busca de apoio financeiro, a moradora criou, na quinta-feia, uma Em busca de apoio financeiro, a moradora criou, na quinta-feia, uma vaquinha online , chamada de "Todos pelo Recomeço", com a meta de atingir R$ 5 mil. Até a publicação da matéria, R$ 460 foram angariados em 13 doações. Para quem quiser e puder, é possível fazer uma contribuição para a chave Pix [email protected]

Além disso, a moradora organizou uma rifa com Pix solidário para sortear um perfume árabe (masculino ou feminino). Eles anotam os nomes de todos os contribuintes para depois selecionar o vencedor. A chave é 121.790.994-01 (tipo CPF), no nome de Yasmin.

"Estamos tentando ajuda pra tentar arcar com os prejuízos. Não temos seguro em nosso apartamento, a não ser o do próprio condomínio, que cobre nada dentro do apartamento, apenas no condomínio", afirmou Yasmin.



Outras informações podem ser obtidas no perfil de Yasmin no Instagram (@mizbatista_)

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