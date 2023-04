A- A+

Recife Vítimas de incêndio no Lar Paulo de Tarso tiveram queimaduras nas vias aéreas, diz diretor do HR Ainda de acordo com o diretor geral do HR, dez vítimas foram encaminhadas para o local, mas duas morreram durante o trajeto

O diretor geral do Hospital da Restauração, na área central do Recife, Petrus Andrade Lima, para onde parte das vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso foram encaminhadas, informou que elas inalaram muita fumaça e apresentam queimaduras nas vias aéreas.



"A apresentação clínica principal das vítimas são queimaduras nas vias aéreas e inalação de fumaça. Existe sim queimaduras externas, mas o quadro clínico que todos apresentam com maior gravidade é este”, disse Petrus Andrade.



Ainda de acordo com o diretor geral do HR, dez vítimas foram encaminhadas para o local, mas duas morreram durante o trajeto. Os oito internados são crianças, que estão recebendo atendimento.



"Até agora não chegou nenhuma vítima adulta no Hospital da Restauração”, disse Petrus.



O incêndio no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14). Ao todo, 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, estavam no local.



Duas vítimas, sendo uma mulher e uma criança do sexo masculino, foram encontrados sem vida na área.



A princípio, oito crianças foram levadas para o Hospital da Restauração, mas duas não resistiram e morreram durante o trajeto, totalizando quatro óbitos.

Duas pessoas foram encontradas sem vida no local. Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Outras quatro vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira. Posteriormente, duas delas também foram encaminhadas para o HR, somando oito vítimas internadas no Hospital da Restauração.



Além disso, cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Areias, sendo quatro crianças e um adulto.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio no espaço, que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social de alta complexidade.

