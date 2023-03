A- A+

Tubarão Vítimas de incidentes com tubarão em Piedade continuam internadas e sem previsão de alta Sob cuidados da equipe do Hospital da Restauração, os adolescentes seguem com quadro de saúde considerado estável

De acordo com o novo boletim do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, os dois adolescentes vítimas de incidentes com tubarão continuam internados sob os cuidados de equipe multiprofissional. Os dois pacientes seguem estáveis, nesta sexta-feira (10), e ainda não há previsão de alta.

Ambos estão internados na unidade, onde passaram por cirurgia após os incidentes com o animal marinho e também estão recebendo acompanhamento psicológico.

O jovem de 14 anos foi mordido na coxa direita por um tubarão enquanto se banhava nas proximidades da Piedade no último domingo (5). No HR, o garoto passou por um procedimento cirúrgico e teve a perna amputada.

Já a adolescente de 15 anos teve parte do braço esquerdo amputado após ser mordida por um tubarão na segunda-feira (6). O incidente aconteceu na altura do Hotel Golden Beach. A jovem também foi socorrida para o HR, onde passou por cirurgias para a reparação das lesões.

