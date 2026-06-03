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TUBARÕES

Vítimas de incidentes com tubarões estão conscientes e respiram sem a ajuda de aparelhos, diz HR

Pacientes permanecem sob monitoramento contínuo de equipe multiprofissional da instituição

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Segundo o Hospital da Restauração, pacientes continuam em estabilidade clínica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)Segundo o Hospital da Restauração, pacientes continuam em estabilidade clínica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Estão conscientes e respiram sem a ajuda de aparelhos as duas vítimas de incidentes com tubarões registrados nos últimos dias nas praias de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana da capital pernambucana.

Segundo o Hospital da Restauração (HR), onde o adolescente de 11 anos e a mulher, de 19, estão internados, ambos continuam em estabilidade clínica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Permanecem sob monitoramento contínuo de equipe multiprofissional da instituição", ressaltou o HR, em nota enviada à Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (3).

No último domingo (31), João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade e teve a perna esquerda amputada.

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Um dia depois, na segunda-feira (1º), uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão da espécie tigre. Marcela Vitória de Lima Santos teve a perna direita amputada pelo próprio animal.

Com os dois novos casos desta semana, Pernambuco agora acumula um total de 84 incidentes com tubarões desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Monitoramento
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho.

A iniciativa ajudará a entender os padrões de deslocamento dos tubarões, que serão capturados e receberão microchips.

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