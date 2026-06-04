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RECUPERAÇÃO Vítimas de incidentes com tubarões na RMR recebem alta da UTI, diz HR Segundo a unidade, adolescente de 11 anos e a mulher, de 19, têm quadro de saúde estável

As duas vítimas de incidentes com tubarões registrados nesta semana na Região Metropolitana do Recife (RMR) receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada em novo boletim médico do Hospital da Restauração (HR), divulgado nesta quinta-feira (4).



Segundo a unidade de saúde, o adolescente de 11 anos e a mulher, de 19, têm quadro de saúde estável. "Eles seguirão o tratamento em enfermaria, sob acompanhamento da equipe multiprofissional do HR em enfermaria", informou o HR.

No último domingo (31), João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teve a perna esquerda amputada.

Um dia depois, na segunda-feira (1º), uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão da espécie tigre. Marcela Vitória de Lima Santos teve a perna direita amputada pelo próprio animal.

Com os dois novos casos desta semana, Pernambuco agora acumula um total de 84 incidentes com tubarões desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).



Vítima manda mensagem em vídeo

O médico Mike Andrade, de Minas Gerais, que ajudou no resgate de Marcela Vitória de Lima Santos, vítima de incidente com um tubarão-tigre nessa segunda-feira (1º), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, gravou um vídeo com a jovem.

Lúcida e comunicativa, ela autorizou a gravação do vídeo para tranquilizar todos que vêm acompanhando o caso: "Graças a Deus, estou seguindo minha vida e vai dar tudo certo", disse. Veja o vídeo abaixo:

Monitoramento

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho.



A iniciativa ajudará a entender os padrões de deslocamento dos tubarões, que serão capturados e receberão microchips.

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