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RECUPERAÇÃO

Vítimas de incidentes com tubarões na RMR recebem alta da UTI, diz HR

Segundo a unidade, adolescente de 11 anos e a mulher, de 19, têm quadro de saúde estável

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Vítimas de incidentes com tubarões na RMR recebem alta da UTI, diz HRVítimas de incidentes com tubarões na RMR recebem alta da UTI, diz HR - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

As duas vítimas de incidentes com tubarões registrados nesta semana na Região Metropolitana do Recife (RMR) receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada em novo boletim médico do Hospital da Restauração (HR), divulgado nesta quinta-feira (4).

Segundo a unidade de saúde, o adolescente de 11 anos e a mulher, de 19, têm quadro de saúde estável. "Eles seguirão o tratamento em enfermaria, sob acompanhamento da equipe multiprofissional do HR em enfermaria", informou o HR.

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No último domingo (31), João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teve a perna esquerda amputada. 

Um dia depois, na segunda-feira (1º), uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão da espécie tigre. Marcela Vitória de Lima Santos teve a perna direita amputada pelo próprio animal.

Com os dois novos casos desta semana, Pernambuco agora acumula um total de 84 incidentes com tubarões desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Vítima manda mensagem em vídeo
O médico Mike Andrade, de Minas Gerais, que ajudou no resgate de Marcela Vitória de Lima Santos, vítima de incidente com um tubarão-tigre nessa segunda-feira (1º), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, gravou um vídeo com a jovem.

Lúcida e comunicativa, ela autorizou a gravação do vídeo para tranquilizar todos que vêm acompanhando o caso: "Graças a Deus, estou seguindo minha vida e vai dar tudo certo", disse. Veja o vídeo abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Monitoramento
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho.

A iniciativa ajudará a entender os padrões de deslocamento dos tubarões, que serão capturados e receberão microchips.

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