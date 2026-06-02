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TUBARÃO Vítimas de incidentes com tubarões seguem internadas em UTIs e estáveis, diz Hospital da Restauração Menino de 11 anos, vitimado na Praia de Piedade, está na UTI pediátrica, enquanto a jovem de 19 anos está em uma UTI geral

Permanecem internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, as duas vítimas de incidentes com tubarões ocorridos nos últimos dias em Pernambuco.



De acordo com a unidade de saúde, o menino de 11 anos, vitimado na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, no último domingo (31), está na UTI pediátrica. João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata e teve a perna esquerda amputada.



Já a jovem de 19 anos mordida por tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, nessa segunda (1º), está em uma UTI geral. Marcela Vitória de Lima Santo teve a perna direita amputada após a mordida provocada por um animal da espécie tigre.

"Os dois apresentam estabilidade clínica, sem novos sangramentos, e continuam recebendo assistência multidisciplinar da instituição", informou o HR.

Jovem foi mordida por tubarão na tarde dessa segunda-feira (1º) | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com os recentes casos, Pernambuco passa a registrar 84 ocorrências desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Cemit. Entre os registros, 27 pessoas morreram e 55 sobreviveram.



Segundo a secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves, os incidentes podem estar relacionados ao período de lua cheia, quando ocorre o fenômeno "marés de lua".



Doação de sangue

A unidade de saúde reforça que a Fundação Hemope convoca a população apta à doação de sangue devido à necessidade permanente de manutenção dos estoques para atendimento de pacientes em estado grave. O agendamento pode ser realizado pelo telefone: 0800-081-1535.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado.



Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, ou apresentar formulário de autorização no momento da doação.



No Hospital da Restauração há uma unidade de coleta de sangue que funciona de domingo a domingo, das 7h15 às 17h30.



"Qualquer pessoa pode comparecer de forma espontânea. Grupos de doadores também podem se organizar para doar. É possível agendar o horário da doação, através do telefone 3181-5722", afirmou a HR.

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