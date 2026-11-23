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Internacional Vítimas de violações de direitos humanos na Venezuela contestam candidaturas ao Supremo Tribunal Representantes de organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram que vários dos postulantes não são aptos para ocupar esses cargos devido a conflitos de interesse e à falta de credenciais

Familiares de presos políticos informaram nesta segunda-feira (23) que apresentaram impugnações contra as candidaturas de uma dezena de pessoas que aspiram integrar o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, por considerarem que elas “violaram direitos humanos no país”.

O processo para compor o Tribunal Supremo está em sua primeira fase, com a inscrição de mais de mil candidatos que disputam uma das 32 cadeiras da corte, acusada pela oposição de servir ao chavismo.

Representantes de organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram que vários dos postulantes não são aptos para ocupar esses cargos devido a conflitos de interesse e à falta de credenciais.

“Estes são apenas 10 dos principais torturadores e violadores de direitos humanos que hoje pretendem enganar a comunidade internacional ao se candidatarem em meio a uma nova reforma judicial”, declarou à imprensa Andreína Baduel, irmã do preso político Josnars Baduel.

Ambos são filhos do general Raúl Isaías Baduel, ex-ministro da Defesa do falecido presidente Hugo Chávez.

Entre os candidatos impugnados também estão vários juízes de tribunais antiterrorismo e procuradores que atuaram em processos contra pessoas que acabaram se tornando presas por motivos políticos.

“Esta semana, de forma individual, muitas vítimas estão documentando impugnações” contra outro grupo de advogados “que fez parte do aparato repressivo do Estado venezuelano”, acrescentou Baduel.

A atual presidente do Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, advogada filiada ao Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, governista), está entre os candidatos.

Também se candidataram juízes que determinaram a prisão e condenaram, em 2009, a ex-juíza venezuelana María Lourdes Afiuni, libertada em 7 de agosto. O caso foi considerado “arbitrário” pela ONU e expôs a quase inexistente separação de poderes na Venezuela.

Acadêmicos e defensores dos direitos humanos também apresentaram candidaturas para integrar o Tribunal Supremo.

O processo é resultado da mesa de diálogo para uma transição democrática entre o governo interino e uma parte da oposição, iniciada em agosto em Caracas.

As negociações, apoiadas pelos Estados Unidos, também preveem um acordo para renovar o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

A presidente interina, Delcy Rodríguez, promete uma reforma judicial desde que assumiu o governo sob pressões de Washington, após a captura de Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos em janeiro.

O chavismo, que governa o país há duas décadas, tem sido acusado de politizar o sistema de Justiça e de levar à prisão milhares de pessoas por razões políticas.

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