Vitor Belarmino: Justiça revoga prisão 11 dias após influenciador se entregar à polícia

A- A+

O influenciador Vitor Vieira Belarmino — que passou 10 meses foragido após atropelar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, que havia se casado horas antes de ser atingido pelo carro, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, no Rio de Janeiro — se entregou à polícia na semana passada, no último dia 19. Nesta sexta-feira, no entanto, a Justiça revogou sua prisão.

Em decisão assinada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis no fim da manhã desta sexta, foi determinado que Belarmino cumpra, na verdade, medidas cautelares. A magistrada definiu que o influenciador compareça mensalmente em juízo, quando informará e justificará suas atividades, assim como uma eventual mudança de endereço. Vitor Belarmino também está proibido de dirigir qualquer tipo de veículo. Sua carteira de habilitação deve ser recolhida.

Além disso, há outras proibições: de acessar casas noturnas (no período de 22h às 6h); de se aproximar da viúva do fisioterapeuta num perímetro de 500 metros; de fazer contato com a viúva, com outras testemunhas e parentes dessas pessoas; assim como de se ausentar por mais de 30 dias sem autorização do juízo. Seu passaporte deve permanecer recolhido.

Investigação apontou alta velocidade

A investigação da Polícia Civil concluiu que o motorista dirigia o veículo em velocidades que variaram entre 109 km/h e 160 km/h no trecho da Avenida Lucio Costa anterior ao atropelamento. Além disso, a polícia afirma que, se Vitor estivesse trafegando na velocidade permitida da via, 70 km/h, teria condições de frear o carro antes do impacto.

Em entrevista à TV Record no início de abril, em que usava camisa branca e falou diante de uma parede branca, o influencer afirmou que é comum que os motoristas circulem em velocidades acima do permitido na via, alegando ainda que o "índice de assalto ali é grande". Lamentando a morte do fisioterapeuta, Vitor negou que tenha consumido bebidas alcoólicas no dia do ocorrido e relata que Fábio e a mulher, Bruna Villarinho Kikuta, atravessaram as pistas da orla em um "ponto cego", enquanto seu carro ultrapassava uma motocicleta.

Vitor Belarmino, no entanto, fugiu sem prestar socorro. No seu carro, uma BMW branca, ele estava acompanhado por seis mulheres. Uma delas, de 20 anos, contou à polícia que estava comemorando o aniversário em um condomínio perto da Praia do Recreio, quando por volta das 23h, foi junto a uns amigos dar uma volta pela orla no carro do influenciador. A jovem, que sentou no banco do carona, contou que viu Vitor "desviar de um carro" e acertar Fábio na via. As mulheres foram deixadas a poucos metros do local do crime, enquanto Vitor fugiu com o automóvel.

Veja também