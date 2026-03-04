A- A+

ESTUPRO EM COPACABANA Vitor Hugo Simonin, acusado de estupro coletivo de menor de idade, se entrega à delegacia no RJ Acusado é filho de José Carlos Simonin, subsecretário de Governança da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, exonerado do cargo nesta quarta-feira

Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou na manhã desta terça-feira à 12ª DP (Copacabana), na Zona Sul do Rio. Ele era considerado foragido desde que teve a prisão decretada pela Justiça no âmbito da investigação que apura três casos de violência sexual ligados a um mesmo grupo de jovens.

A entrega ocorre dias após a decretação da prisão de quatro maiores de idade denunciados por estupro coletivo e cárcere privado. Dois deles já haviam se apresentado à polícia, enquanto Vitor Hugo e Bruno Felipe dos Santos Allegretti eram apontados como foragidos.

Segundo a investigação, o primeiro caso veio à tona no fim de janeiro, quando uma adolescente de 17 anos afirmou ter sido atraída para um apartamento em Copacabana e violentada por quatro jovens maiores de idade. Um menor também é investigado por participação e por ter sido responsável por convidá-la ao imóvel.

Além desse episódio, a Polícia Civil apura outros dois casos. Um deles envolve o relato de uma adolescente que, aos 14 anos, teria sido abusada em 2023 por três homens — entre eles, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, já preso, e o menor investigado. O terceiro caso, revelado pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP, diz respeito a uma adolescente que afirma ter sido violentada durante uma festa escolar na Zona Sul, em outubro do ano passado. De acordo com o delegado, neste episódio a acusação recai exclusivamente sobre Vitor Hugo.

As investigações seguem em andamento, e a polícia trabalha com a possibilidade de surgirem novos relatos. O menor citado nos inquéritos aguarda decisão da Vara da Infância e da Juventude sobre eventual medida socioeducativa.

