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Copa do Mundo Vitória da seleção de Marrocos provoca alegria e detenções em Haia No bairro de Schilderswijk, torcedores enrolados em bandeiras marroquinas dançaram e celebraram nas ruas, com buzinaço e fogos de artifício

A vitória de Marrocos sobre os Países Baixos na disputa de pênaltis pela segunda fase da Copa do Mundo gerou cenas de alegria na madrugada de terça-feira (30) em Haia, lar de uma grande comunidade marroquina, mas também detenções após confrontos com a polícia.

No bairro de Schilderswijk, torcedores enrolados em bandeiras marroquinas dançaram e celebraram nas ruas, com buzinaço e fogos de artifício.

Centenas de torcedores se reuniram em um bairro para comemorar diante da passagem dos veículos.

Quase uma hora após o início das comemorações, o clima ficou tenso com a chegada da polícia antidistúrbios ao local. Os agentes utilizaram canhões de água e avançaram com cassetes para dispersar a multidão.

Os repórteres da AFP observaram várias detenções. Os policiais imobilizaram vários jovens no chão depois que atacaram suas pernas com os cassetetes.

A polícia levou os algemados para as viaturas. Outros agentes de bicicleta perseguiram jovens pelas ruas, mas não foram registrados danos significativos.

Apesar de várias tentativas, as pessoas recusaram falar com a imprensa. Muitas usavam máscaras.

A partida emocionante, disputada em Monterrey (México) terminou em 1 a 1, após o tempo regulamentar e a prorrogação. Nos pênaltis, os marroquinos venceram por 3-2.

A última cobrança foi convertida pelo atacante Ismael Saibari, que joga no PSV Eindhoven. Nas oitavas de final, Marrocos enfrentará o Canadá.

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