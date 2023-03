Vitória da Ucrânia é 'inevitável', diz ex-presidente da Geórgia Saakashvili

A- A+

O ex-presidente georgiano Mikheil Saakashvili, atualmente preso, disse à AFP nesta terça-feira (21) que a vitória da Ucrânia sobre a Rússia é "inevitável" e que transformará o espaço pós-soviético.

"A vitória inevitável da Ucrânia mudará completamente a situação na Geórgia e na região", afirmou Saakashvili em notas enviadas por seu advogado.

Este ex-presidente, de 55 anos, conhecido por seus posicionamentos pró-Ocidente, é uma importante figura da oposição na Geórgia, uma ex-república soviética.

Saakashvili foi preso no final de 2021, após retornar do exílio.

Os médicos alertaram que sua vida está em perigo devido às graves situações que sofreu desde que foi preso, incluindo envenenamento por metais pesados.

Sua saúde também piorou por uma greve de fome de 50 dias para denunciar as condições de sua prisão.

Devido à luta que está travando com as atuais autoridades, a quem acusa de ter vínculos com a Rússia, Saakashvili perdeu sua nacionalidade georgiana. Assim, adotou a da Ucrânia, onde estudou durante a era soviética.

"A Ucrânia tornou-se definitivamente a superpotência da região e é - junto com a Polônia - quem determina tudo na região, inclusive o que diz respeito à Geórgia", acrescentou o ex-presidente, em notas escritas com mãos trêmulas.

Este pequeno país do Cáucaso foi abalado neste mês por protestos contra uma lei que os críticos chamam de repressiva e inspirada por uma regra existente na Rússia contra "agentes estrangeiros".

Após a mobilização, o governo recuou e anulou a legislação. "Na Geórgia, a situação vai mudar fundamentalmente, mesmo antes da vitória final na Ucrânia", estimou Saakashvili.

