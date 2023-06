A- A+

FESTA JUNINA Vitória de Santo Antão divulga programação do São João 2023 com Xand Avião entre as atrações As festividades irão iniciar no próximo dia 10 de junho

A prefeitura de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, divulgou a programação do São João 2023. O tema da vez será “Deixa de arrodeio e vem!”, e as festividades serão comandadas por nomes como Xand Avião, Priscila Senna, Limão Com Mel e Bruno e Marrone.

Ao todo, a festa terá sete polos espalhados com atrações musicais:

Praça da Restauração, no bairro do Livramento (dia 10 junho)

Praça Dom Luís de Brito, bairro da Matriz (dias 16 e 17 de junho)

Mocotó, na zona rural (dias 17 e 18 de junho)

Oiteiro, na zona rural (dias 17 e 18 de junho)

Distrito de Pirituba (dias 18, 23, 24 e 25 de junho)

Pátio de Eventos Otoni Rodrigues, no Centro (de 23 a 28 de junho)

Cidade cenográfica, na avenida Mariana Amália (de 23 a 28 de junho)

A abertura ocorrerá na Praça da Restauração, com shows de Vava do Acordeon, Mel com Terra, Geraldinho Lins e Michele Andrade.

Já no pátio de eventos, as festas serão comandadas por grandes nomes da música nordestina e nacional, a partir das 19h. A banda Limão Com Mel se apresentará no dia 26 de junho, enquanto Xand Avião comandará o São João na cidade no dia 27 de junho.

Priscila Senna chegará aos palcos no dia 27 de junho, assim como a dupla Bruno e Marrone.

Veja também

Equador Presidente do Equador desiste de participar das eleições após fracasso em pesquisa