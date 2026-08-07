Vitória de Santo Antão: encapuzados invadem clube de futebol society e matam homem de 31 anos
Outras pessoas que acompanhavam o jogo, incluindo crianças e adolescentes, presenciaram o crime
Um homem de 31 anos foi morto a tiros em um clube de futebol society localizado na zona rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.
O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (6), nas proximidades da Estrada de Natuba, e foi gravado por câmeras de segurança.
As imagens mostram quando criminosos encapuzados e armados entram no local, rendem a vítima no chão e efetuam vários tiros.
Outras pessoas que acompanhavam o jogo, incluindo crianças e adolescentes, presenciaram o crime.
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Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 21º BPM foram acionados para a ocorrência de homicídio.
"Ao chegarem ao local, os policiais constataram que um homem havia sido morto dentro do estabelecimento por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho do Instituto de Criminalística", informou a PM.
A Polícia Civil de Pernambuco registrou o homicídio consumado por meio da Delegacia de Vitória de Santo Antão. "As investigações seguem em andamento até a completa elucidação do caso", destacou a corporação.