PERNAMBUCO Vitória de Santo Antão institui o Dia Municipal de Conscientização e Combate ao Feminicídio Data foi oficializada por meio de uma audiência pública na Câmara Municipal nessa segunda-feira (24)

O município de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, instituiu uma data com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de proteção às mulheres.

Por meio da Lei nº 5.079/2025, foi criado o Dia Municipal de Conscientização e Combate ao Feminicídio, que contou com uma audiência pública nessa segunda-feira (24) para oficializar a ocasião.

O evento foi promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a Prefeitura da Vitória de Santo Antão, por meio da Secretaria da Mulher.

A ação também prestou homenagem à memória de Juliana Raíssa Lima Silva, que foi vítima de feminícidio no dia 24 de novembro de 2024.



O encontro reuniu autoridades, especialistas e representantes de órgãos de defesa da mulher, reforçando a integração no enfrentamento à violência de gênero.



A atividade ainda contou com a presença da palestrante Claudia Mollina e da delegada da Mulher Danúbia Andrade.

Para a secretária municipal da Mulher, Thaís Xavier, o engajamento coletivo é muito importante para a prevenção da violência de gênero.

“Que nós, enquanto sociedade, possamos nos unir e combater todas as demais violências para que não cheguemos ao feminicídio”, falou a gestora.

Durante a iniciativa, a vereadora Ana Paula também destacou a necessidade de ampliar a consciência social sobre o tema.

“A gente sabe da questão do feminicídio, da violência doméstica e tantas outras violências que hoje cercam nós mulheres. Então é importantíssima essa consciência de toda a sociedade no que diz respeito à defesa da mulher, a tomar conta dessas mulheres, a respeitar e a acolher”, afirmou.

